Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире одного из украинских телеканалов.

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Что рассмотрит Рада на ближайшем пленарном заседании

Так, Верховная Рада планирует рассмотреть следующие вопросы:

реформы таможни

продовольственной безопасности

восстановления экономики и работы предприятий.

Корниенко заявил, что в целях безопасности не может говорить точно, но есть все планы, чтобы на следующей неделе парламент снова собрался и плодотворно поработал.

Нам для победы следует восстанавливать экономику и работу предприятий: перевозить их, эвакуировать. Надо говорить о посевной, о продовольственной безопасности. Это те темы, которые будут обсуждаться на ближайших встречах парламента.

– сказал первый вице-спикер.

По его словам, среди экономических инициатив на заседании будет рассмотрена реформа таможни, которая упростит все таможенные процедуры для ускорения ввоза предметов, необходимых для Украины.

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