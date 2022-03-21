Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко в эфире одного из украинских телеканалов.
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Что рассмотрит Рада на ближайшем пленарном заседании
Так, Верховная Рада планирует рассмотреть следующие вопросы:
- реформы таможни
- продовольственной безопасности
- восстановления экономики и работы предприятий.
Корниенко заявил, что в целях безопасности не может говорить точно, но есть все планы, чтобы на следующей неделе парламент снова собрался и плодотворно поработал.
Нам для победы следует восстанавливать экономику и работу предприятий: перевозить их, эвакуировать. Надо говорить о посевной, о продовольственной безопасности. Это те темы, которые будут обсуждаться на ближайших встречах парламента.
– сказал первый вице-спикер.
По его словам, среди экономических инициатив на заседании будет рассмотрена реформа таможни, которая упростит все таможенные процедуры для ускорения ввоза предметов, необходимых для Украины.
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