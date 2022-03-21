Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі одного з українських телеканалів.
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Що розгляне Рада на найближчому пленарному засіданні
- реформи митниці
- продовольчої безпеки
- відновлення економіки та роботи підприємств.
Корнієнко заявив, що з метою безпеки не може казати точно, але є всі плани, щоб наступного тижня парламент знову зібрався і плідно попрацював.
Нам для перемоги потрібно відновлювати економіку та роботу підприємств: перевозити їх, евакуювати. Треба говорити про посівну, про продовольчу безпеку. Це ті теми, які будуть обговорюватися на найближчих зустрічах парламенту,
– сказав перший віцеспікер.
За його словами, серед економічних ініціатив на засіданні розглядатиметься реформа митниці, яка спростить всі митні процедури для пришвидшення завезення предметів, необхідних для України.
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