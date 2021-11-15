Переезд органов власти связан со многими организационными нюансами, в частности с созданием условий для работы государственной охраны. Об этом первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко рассказал в интервью.

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Она (идея – 24 канал) осталась, как нереализованная мечта. Я думаю, что впоследствии, рано или поздно, кто-то ее осуществит,

– сказал Корниенко.

По его словам, пока на переезд не решается даже Киевская городская государственная администрация. Это при том, что у мэра Виталия Кличко уже давно есть такие планы, да и КГГА переехать легче – "они компактнее".

Органы власти переедут, когда общественно станет современнее, – Корниенко

Политик считает, что мечта о переезде осуществится тогда, когда общество станет современнее. Тогда это, мол, произойдет само собой.

"Политики, как представители модернового общества, поймут, что надо переехать куда-то на Теличку (промышленная зона на правом берегу в Киеве – 24 канал) в офисный центр", – подчеркнул нардеп.

Кстати, Корниенко планирует заменить мебель в своем новом кабинете на "более европейскую".

Напомним, политика назначили первым вице-спикером парламента. Поэтому с поста председателя партии "Слуга народа" он ушел. Теперь партийцы будут выбирать нового руководителя. Сам Корниенко предлагает на должность Елену Шуляк.