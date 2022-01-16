Как известно, возникновению цунами предшествовало мощное извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай.
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СМИ сообщают, что "большая волна", возникшая после извержения вулкана, затопила ряд районов Нукуалофы, в том числе зону в непосредственной близости от королевского дворца.
Предупреждение о возникновении цунами после извержения было распространено для:
- некоторых районов Новой Зеландии,
- Австралии,
- ряда островов Тихого океана.
В некоторых районах на побережьях наблюдались волны высотой до полутора метров. Кроме того, метеорологическая служба Тонги предупредила о ливнях, внезапных наводнениях и сильных ветрах на суше и в прибрежных водах.
Что известно о Тонге
Это полинезийское королевство, занимающее более 170 островов, многие из которых безлюдны. Большинство островов известны своими пляжами с белым песком, окаймленными коралловыми рифами и окруженными тропическими лесами.
По данным геологической службы Тонга, извержение вулкана стало самым большим с декабря 2021 года и повлекло за собой ряд небольших цунами, зарегистрированных у побережья Тонгатапа – крупнейшего острова архипелага.
Извержение подводного вулкана: смотрите видео
Извержение вулкана: главное
- Вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай извергался в течение 8 минут.
- Национальное управление океанических и атмосферных исследований США уточнило, что радиус извержения составил 260 км.
- Специалист по вулканологии в Университете Окленда, профессор Шейн Кронин сказал BBC, что это одно из самых мощных извержений на Тонга за последние 30 лет.