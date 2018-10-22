Король Иордании решил не продлевать аренду двух районов страны Израилем
Иордания не будет продлевать действие приложений к мирному договору с Израилем, в рамках которых израильская сторона могла арендовать два пограничных районах.
Об этом сообщило издание Petra со ссылкой на заявление короля Иордании Абдаллы II.
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Эль-Бакура и Эль-Гомар – территории Иордании и останутся иорданскими,
– заявил король.
Он также отметил, что решение запретить аренду районов Эль-Бакура и Эль-Гомар было принято исходя из интересов Иордании и ее жителей. Абдалла II добавил, что уже сообщил израильскую сторону о принятом решение.
Районы Эль-Бакура и Эль-Гомар были переданы Израилю в аренду на 25 лет в рамках мирного соглашения между странами, которое было подписано в 1994 году. Как отмечает издание Jordan Times, 25 октября срок аренды заканчивается, и правительство Иордании принял решение не продлевать его.