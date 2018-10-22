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      Король Иордании решил не продлевать аренду двух районов страны Израилем

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      Король Иордании Абдулла ІІ
      Король Иордании Абдулла ІІ / Фото из открытых источников

      Иордания не будет продлевать действие приложений к мирному договору с Израилем, в рамках которых израильская сторона могла арендовать два пограничных районах.

      Об этом сообщило издание Petra со ссылкой на заявление короля Иордании Абдаллы II.

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      Эль-Бакура и Эль-Гомар – территории Иордании и останутся иорданскими,
      – заявил король.

      Он также отметил, что решение запретить аренду районов Эль-Бакура и Эль-Гомар было принято исходя из интересов Иордании и ее жителей. Абдалла II добавил, что уже сообщил израильскую сторону о принятом решение.

      Районы Эль-Бакура и Эль-Гомар были переданы Израилю в аренду на 25 лет в рамках мирного соглашения между странами, которое было подписано в 1994 году. Как отмечает издание Jordan Times, 25 октября срок аренды заканчивается, и правительство Иордании принял решение не продлевать его.

      Теги: Новости политики Новости Израиля Иордания
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 22 октября
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