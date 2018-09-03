Советники Трампа предлагали Палестинской автономии создать конфедерацию с Иорданией

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас раскрыл информацию о том, что советники главы Белого дома Дональда Трампа предлагали ему вступить в конфедерацию с Иорданией. Вашингтон подал это как формулу урегулирования ближневосточного конфликта.

Об этом сообщает El Pais.

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Так, Аббас заявил, что предложение было выдвинуто Джаредом Кушнером – советником президента США по особым вопросам и его зятем, а также Джейсоном Гринблаттом, американским посредником, однако когда это было сделано, он не уточнил. В связи с этим газета напоминает, что в декабре прошлого года ПА разорвала контакты с Вашингтоном после того, как Белый дом признал Иерусалим столицей Израиля.

Лидер ПА пояснил, что поддерживает вариант урегулирования через политический союз Палестины с Иорданией, но только при условии, что в соглашение о конфедерации будет также включен Израиль. Аббас предостерег, что "в любом случае отвергает план умиротворения, что сейчас разрабатывается администрацией Трампа, поскольку США обнаружили враждебное отношение к палестинцам и заблокировали мирный процесс", цитирует издание опубликованные в прессе сообщения о встрече Аббаса с председателем некоммерческой организации "Мир сейчас" и двумя израильскими депутатами.

Как отмечается, Аббас раскрыл информацию о том, что встречался с Трампом четыре раза со времени инаугурации последнего, и пересказывал ему предложение палестинцев о создании демилитаризованного государства, которое защищали бы силы НАТО. В результате он объявил, что готов согласиться на "трехстороннюю конфедерацию с Иорданией и Израилем" в качестве альтернативы. Лидер ПА также отметил, что проект мирного соглашения, представленный ему Трампом, включал гарантии безопасности Израиля и такое решение проблемы палестинских беженцев, которое "не вылилось бы в уничтожение Израиля".

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