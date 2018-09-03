22:36
3 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
29°C 14°C
  • вторник
    29°C 13°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, сегодня
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, сегодня
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Советники Трампа предлагали Палестинской автономии создать конфедерацию с Иорданией

32 Читати новину українською
Палестинский лидер Махмуд Аббас
Палестинский лидер Махмуд Аббас / ForumDaily

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас раскрыл информацию о том, что советники главы Белого дома Дональда Трампа предлагали ему вступить в конфедерацию с Иорданией. Вашингтон подал это как формулу урегулирования ближневосточного конфликта.

Об этом сообщает El Pais.

Читайте также: Меркель пообещала Иордании финансовую помощь

Так, Аббас заявил, что предложение было выдвинуто Джаредом Кушнером – советником президента США по особым вопросам и его зятем, а также Джейсоном Гринблаттом, американским посредником, однако когда это было сделано, он не уточнил. В связи с этим газета напоминает, что в декабре прошлого года ПА разорвала контакты с Вашингтоном после того, как Белый дом признал Иерусалим столицей Израиля.

Лидер ПА пояснил, что поддерживает вариант урегулирования через политический союз Палестины с Иорданией, но только при условии, что в соглашение о конфедерации будет также включен Израиль. Аббас предостерег, что "в любом случае отвергает план умиротворения, что сейчас разрабатывается администрацией Трампа, поскольку США обнаружили враждебное отношение к палестинцам и заблокировали мирный процесс", цитирует издание опубликованные в прессе сообщения о встрече Аббаса с председателем некоммерческой организации "Мир сейчас" и двумя израильскими депутатами.

Как отмечается, Аббас раскрыл информацию о том, что встречался с Трампом четыре раза со времени инаугурации последнего, и пересказывал ему предложение палестинцев о создании демилитаризованного государства, которое защищали бы силы НАТО. В результате он объявил, что готов согласиться на "трехстороннюю конфедерацию с Иорданией и Израилем" в качестве альтернативы. Лидер ПА также отметил, что проект мирного соглашения, представленный ему Трампом, включал гарантии безопасности Израиля и такое решение проблемы палестинских беженцев, которое "не вылилось бы в уничтожение Израиля".

Читайте также: Израиль полностью закрыл границу с Сектором Газа

Теги: Дональд Трамп Новости США Новости политики Ближний Восток Палестина Иордания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
сегодня, 22:00 "Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
Єлизавета Герасимюк
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
сегодня, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
сегодня, 20:03 Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
Яніна Ткачук
Ликвидация Захарченко: какой сценарий готовит Кремль для Украины?
сегодня, 19:01 Ликвидация Захарченко: какой сценарий готовит Кремль для Украины?
Інна Жолобович
ТОП-3 игры августа 2018: обзор Far Cry 5, Strange Brigade и God of War 4
сегодня, 18:02 ТОП-3 игры августа 2018: обзор Far Cry 5, Strange Brigade и God of War 4
Анастасія Можаровська
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Центризбирком РФ обработал 96% протоколов на выборах в Госдуму
 5 декабря 2011 , 09:29 1
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук