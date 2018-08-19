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Израиль полностью закрыл границу с Сектором Газы

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Израиль полностью закрыл границу с Сектором Газы
Израиль полностью закрыл границу с Сектором Газы / Фото из открытых источников

В Израиле приняли решение о закрытии в Эрези единого раскрытого до сих пор контрольно-пропускного пункта для населения на территорию палестинского Сектора Газа.

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на Deutsche Welle.

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В воскресенье, 19 августа, минобороны Израиля сообщило, что пользоваться переходом Эрез отныне смогут лишь в случае гуманитарных миссий, или дел, связанных с инцидентами на границе. К тому же не уточняют, закрыто КПП временно или окончательно.


КПП Эрез, Израиль

Управление гражданских дел Палестинской автономии подтвердило закрытие КПП для всех случаев, кроме медицинских. Правда, обещали впускать палестинцев, которые будут возвращаться в анклав.

В общем на границе Израиля и Сектора Газы в течение последних месяцев ситуация приобретает все большую остроту.

Теги: Палестина Новости Израиля
Источник: 24 Канал
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