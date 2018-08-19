Ізраїль повністю закрив кордон із Сектором Гази

У Ізраїлі прийняли рішення про закриття у Ерезі єдиного відчиненого досі контрольно-пропускного пункту для населення на територію палестинського Сектора Газа.

Про це повідомила "Українська правда" з посиланням на Deutsche Welle.

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У неділю, 19 серпня, міноборони Ізраїлю повідомило, що користуватися переходом Ерез відтепер зможуть лише у випадку гуманітарних місій, або справ, пов'язаних з інцидентами на кордоні. До того ж не уточняли, чи закритя КПП тимчасовим, чи остаточним.



КПП Ерез, Ізраїль

Управління цивільних справ Палестинської автономії підтвердило закриття КПП для усіх випадків, крім медичних. Щоправда, обіцяли впускати палестинців, які повертатимуться до анклаву.

Загалом на кордоні Ізраїлю та Сектора Гази протягом останніх місяців ситуація набуває усе більшої гостроти.