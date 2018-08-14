Порошенко висловив занепокоєння через недопуск українців на територію Ізраїлю

Президент України Петро Порошенко провів зустріч із міністром з питань охорони навколишнього середовища та міністром у справах Єрусалима та спадщини Держави Ізраїль Зєевом Елькіним.

Про це інформує прес-служба глави держави.

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Співрозмовники обговорили інтенсивну торговельно-економічну співпрацю між двома країнами та відзначили значні перспективи для її подальшого розвитку. У зв’язку з цим домовились про необхідність якнайскорішого підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, Порошенко висловив своє занепокоєння з приводу існуючих фактів недопуску українських громадян на територію Ізраїлю, незважаючи на існування безвізового режиму поїздок для громадян обох держав.

Він закликав ізраїльську сторону вжити всіх можливих заходів для поліпшення ситуації у цій сфері.