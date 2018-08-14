Порошенко выразил обеспокоенность из-за недопуска украинцев на территорию Израиля

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром по вопросам охраны окружающей среды и министром по делам Иерусалима и наследия Государства Израиль Зеэвом Элькиным.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Собеседники обсудили интенсивное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами и отметили значительные перспективы для дальнейшего развития. В связи с этим договорились о необходимости скорейшего подписания Соглашения о свободной торговле между Украиной и Израилем,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, Порошенко выразил свою обеспокоенность по поводу существующих фактов недопуска украинских граждан на территорию Израиля, несмотря на существование безвизового режима поездок для граждан обоих государств.

Он призвал израильскую сторону принять все возможные меры для улучшения ситуации в этой сфере.