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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Микола Давидюк

До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні

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Як Порошенко готоється до нового політичного сезону в Україні
Як Порошенко готоється до нового політичного сезону в Україні / Фото з відкритих мереж

Про президента, його друзів та міфічних ворогів-бізнеспартнерів.

Тривають останні приготування перед стартом осіннього сезону  спекотної пори політичних баталій.

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Центральним штабам дали відпочити, але суворо наказали бути 20 серпня на роботі.

В полях люди чекають старту та обіцяних грошей за літо, яких у більшості актвних партій ще й не виплатили. Може, й виплатили, просто на місця не всюди кошти прийшли.

Тим часом Порошенко намагається укріпити вертикаль своїх союзників, яких за 4 роки правління назбиралось більш ніж достатньо:

- мер Києва, який поступився президентськими амбіціями;
- екс-прем'єр Яценюк, який пішов у відставку через гоніння гаранта і долю в коаліції;
- прокурор, якому обіцяли участь у великій грі після першої каденції;
- нинішній прем'єр, який демонструє самостійність, спираючись на власні успішні кейси;
- партія, яка вже давно дивиться на Тимошенко, Коломойського, Вакарчука і Гриценка, по окремості звісно, але як на потенційних партнерів. Уже на парламентських виборах через рік...

І замість того, щоб задати нові, високі, реальні цілі, щоб мобілізувати команду на результат, гарант вдається до підкилимних ігор та маніпуляцій:

1) Кличка тримають на прив'язі бюджету для адміністрації.
2) Яценюка стримують коаліцією та шантажемо окремих наближених політиків.
3) Гройсману погрожують відставкою та дискредитують недолугими статейками на сайті Кононенка, вигаданими політологами-першокурсниками на літніх канікулах біля річки.
4) Партію тримають руками прокуратури та дотацій із бюджету.
5) Водночас ставка робиться на протистоянні Путіну, його куму та реваншу "регіоналів". Мовляв, Порошенко останній оплот захисту України.

Через це ми бачимо і входження Медведчука в долі українських ЗМІ, бутафорію з фільмом про Стуса та багато іншого. І примітьте, що це ще не сезон.

Осінь обіцяє бути цікавою і ганебною. Якщо нічого не зміниться. А змінитись може.. і багато чого!

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Автор: Микола Давидюк
Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Публікації
Джерело: Микола Давидюк
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