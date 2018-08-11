Скандал з фільмом про Стуса: чому автори злякалися Медведчука

Про дисидента Василя Стуса знімають фільм і виявилося, що ключову сцену – суду, де його відправили у заслання звідки він не вернувся, вирізали зі сценарію. А все через постать адвоката Стуса Віктора Медведчука проти якого виступав і сам в'язень радянського режиму.

У липні в Палаці культури на столичній Шулявці знімали фільм про Василя Стуса "Птах душі". На 100-хвилинну стрічку Держагентство кіно виділило 22 мільйони гривень, а це половина загального бюджету.

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У біографічному фільмі мали розказати боротьбу поета, дисидента і політв'язня з радянським режимом. Аж ось з'ясувалося, що ключову сцену засідання, на якому Стусу присудили 10 років примусових робіт і 5 років заслання, просто видалили. Про це у Facebook написав актор Геннадій Попенко, який і сам брав участь у кастингах фільму.

Про те, хто судив Стуса і те, хто такий Медведчук в долі Стуса взагалі ніхто не знає. Якщо в фільмі воно є, це запам'ятають твої діти, діти дітей і так далі. Відповідно, цю сцену і попросили ці люди прибрати у творчої групи,

– розповів Попенко.

З його слів, цей епізод був прописаний в сценарії і навіть шукали актора, схожого на Медведчука, однак, потім цю сцену видалили. А зі сценарію зникли всі згадки про Віктора Медведчука. Нібито, про це попросили у прес-службі згаданого політика. Режисер картини такі звинувачення спростовує. Каже, ніхто до нього не звертався. А сцени з тодішнім адвокатом Стуса разом іншими епізодами прибрали зі сценарію ще в квітні, аби вкластися в хронометраж і не перекрутити події.

Хтось розповсюдив коментар, ніби, продюсеру хтось дзвонив. До мене така інформація не доходила. Наші продюсери намагалися написати до прес-служби Медведчука. Вони пояснили, що ми знімаємо сцену, в якій Віктор Медведчук брав участь, дайте власні коментарі на цю ситуацію. Нам відповіли, що вибачте, не маємо часу. Ряд сцен у нас випадав об'єктивно. Одна із таких найголовніших причин – це хронометраж і бюджет, в який ми мали поміститися,

– пояснив режисер Роман Бровко.

У 80-х роках, попри численні протести самого Стуса, його адвокатом затвердили Віктора Медведчука. Отже псевдозахисник визнав і суд, і навіть провину свого підзахисного.

Судилище відбувалося за зачиненими дверима, а вирок оголосили навіть без самого поета. Через протест його вивели з зали суду і навіть не надали права на останнє слово. Відтак, Стуса відправили у заслання, звідки він уже не повернувся. Саме ця сцена судового процесу мала б увійти до фільму.

Ситуацію бурхливо коментували у соцмережах. Користувачі пишуть, що краще не знімати фільм узагалі, аніж з вирізаною сценою. І проводять паралелі з в'язнем Кремля Олегом Сенцовим.

Є зміни, які мають суттєвий характер і призводять до того, що фактично буде знято фільм не по тому сценарію, який отримував перемогу у конкурсному відборі. До нас завжди зверталися продюсери і автори, але в цьому випадку, ніяких звернень ми не отримували і, звичайно, ніяких погоджень на такі зміни не давали,

– прокоментував голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко.

Зйомки більшості епізодів фільму про Василя Стуса завершилися. Вони проходили у різних куточках Київської області. Головного героя у картині грає український актор Дмитро Ярошенко. Автори визначили картину як психологічний трилер. На великі екрани вона має вийти у 2019 році.