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Скандал с фильмом про Стуса: почему авторы испугались Медведчука

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О диссиденте Василие Стусе снимают фильм и оказалось, что ключевую сцену суда, где его отправили в ссылку, откуда он не вернулся, вырезали из сценария. А все из-за фигуры адвоката Стуса Виктора Медведчука против которого выступал и сам узник советского режима.

В июле во Дворце культуры на столичной Шулявке снимали фильм о Василие Стусе "Птица души". На 100-минутную ленту Госагентство кино выделило 22 миллиона гривен, а это половина общего бюджета.

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В биографическом фильме должны были рассказать борьбу поэта, диссидента и политзаключенного с советским режимом. И вот выяснилось, что ключевую сцену заседания, на котором Стусу присудили 10 лет принудительных работ и 5 лет ссылки, просто удалили. Об этом в Facebook написал актер Геннадий Попенко, который и сам принимал участие в кастингах фильма.

О том, кто судил Стуса и то, кто такой Медведчук в судьбе Стуса вообще никто не знает. Если в фильме оно есть, это запомнят твои дети, дети детей и так далее. Соответственно, эту сцену и попросили эти люди убрать у творческой группы,
– рассказал Попенко.

С его слов, этот эпизод был прописан в сценарии и даже искали актера, похожего на Медведчука, однако, потом эту сцену удалили. А из сценария исчезли все упоминания о Викторе Медведчуке. Якобы, об этом попросили в пресс-службе упомянутого политика. Режиссер картины такие обвинения опровергает. Говорит, никто к нему не обращался. А сцены с тогдашним адвокатом Стуса вместе другими эпизодами убрали из сценария еще в апреле, чтобы уложиться в хронометраж и не перекрутить события.

Кто-то распространил комментарий, будто, продюсеру кто-то звонил. До меня такая информация не доходила. Наши продюсеры пытались написать пресс-службе Медведчука. Они объяснили, что мы снимаем сцену, в которой Виктор Медведчук принимал участие, дайте собственные комментарии на эту ситуацию. Нам ответили, что извините, нет времени. Ряд сцен у нас выпадал объективно. Одна из таких главных причин – это хронометраж и бюджет, в который мы должны были поместиться,
– объяснил режиссер Роман Бровко.

В 80-х годах, несмотря на многочисленные протесты самого Стуса, его адвокатом утвердили Виктора Медведчука. Итак псевдозащитник признал и суд, и даже вину своего подзащитного.

Судилище происходило за закрытыми дверями, а приговор объявили даже без самого поэта. Из-за протеста его вывели из зала суда и даже не дали права на последнее слово. Следовательно, Стуса отправили в ссылку, откуда он уже не вернулся. Именно эта сцена судебного процесса должна была бы войти в фильм.

Ситуацию бурно комментировали в соцсетях. Пользователи пишут, что лучше не снимать фильм вообще, чем с вырезанной сценой. И проводят параллели с узником Кремля Олегом Сенцовим.

Есть изменения, которые носят существенный характер и приводят к тому, что фактически будет снят фильм не по тому сценарию, который получал победу в конкурсном отборе. К нам всегда обращались продюсеры и авторы, но в этом случае, никаких обращений мы не получали и, конечно, никаких согласований на такие изменения не давали,
– прокомментировал председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

Съемки большинства эпизодов фильма о Василие Стусе завершились. Они проходили в разных уголках Киевской области. Главного героя в картине играет украинский актер Дмитрий Ярошенко. Авторы определили картину как психологический триллер. На большие экраны она должна выйти в 2019 году.

Теги: Новости Украины Новости культуры Виктор Медведчук Кино
Источник: 24 канал
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