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Порошенко хоче скликати окреме засідання РНБО через вибори

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Порошенко доручив скликати спеціальне засідання РНБО
Порошенко доручив скликати спеціальне засідання РНБО / rbc.ua

Президент України Петро Порошенко доручив Раді національної безпеки і оборони України передбачити окреме засідання щодо протидії втручання у вибори.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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У наступному році нас, Україну, і багатьох наших партнерів очікують важливі вибори, які визначатимуть темпи і якість нашого розвитку і взаємодії на середньострокову перспективу. І в Києві, і в Брюсселі, і в Вашингтоні, та й в абсолютній більшості західних столиць немає жодних сумнівів про підготовку Кремлем масштабних втручань у виборчі процеси,
– вважає Порошенко.

За його словами, РФ це потрібно для того, щоб зламати європейську єдність та солідарність із Україною.

"Домовились з лідерами ЄС та США тісно координувати наші зусилля та взаємодіяти на всіх рівнях. Доручаю Раді національної безпеки і оборони України передбачити окреме засідання щодо протидії втручання у вибори", – підкреслив глава держави.

 

Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко РНБО
Джерело: 24 канал
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