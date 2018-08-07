Порошенко хоче скликати окреме засідання РНБО через вибори

Президент України Петро Порошенко доручив Раді національної безпеки і оборони України передбачити окреме засідання щодо протидії втручання у вибори.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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У наступному році нас, Україну, і багатьох наших партнерів очікують важливі вибори, які визначатимуть темпи і якість нашого розвитку і взаємодії на середньострокову перспективу. І в Києві, і в Брюсселі, і в Вашингтоні, та й в абсолютній більшості західних столиць немає жодних сумнівів про підготовку Кремлем масштабних втручань у виборчі процеси,

– вважає Порошенко.

За його словами, РФ це потрібно для того, щоб зламати європейську єдність та солідарність із Україною.

"Домовились з лідерами ЄС та США тісно координувати наші зусилля та взаємодіяти на всіх рівнях. Доручаю Раді національної безпеки і оборони України передбачити окреме засідання щодо протидії втручання у вибори", – підкреслив глава держави.