Петро Порошенко тиждень перебував з приватною поїздкою у Євросоюзі

З 29 липня по 5 серпня Президент України Петро Порошенко перебував у Євросоюзі у рамках приватної поїздки.

Про це повідомили в Адміністрації Президента на запит Української правди.

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З 29 липня по 5 серпня 2018 року президент Петро Порошенко з приватною поїздкою перебував в Євросоюзі для проведення низки зустрічей,

– відповіли в прес-службі Президента.

Згідно з повідомленням Адміністрації, "жодної копійки державного бюджету на цю поїздку витрачено не було, а всі витрати сплачені з власного рахунку Петра Порошенка".

Водночас у запиті були питання про мету приватної поїздки, куди саме поїхав Порошенко та де перебуває наразі і чим займається. Про мету приватної поїздки та куди саме поїхав Порошенко відповіді не було надано.

Пізніше у прес-службі президента додали, що з 6 серпня Порошенко перебуває на своєму робочому місці в Києві.