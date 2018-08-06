Петро Порошенко тиждень перебував з приватною поїздкою у Євросоюзі
З 29 липня по 5 серпня Президент України Петро Порошенко перебував у Євросоюзі у рамках приватної поїздки.
Про це повідомили в Адміністрації Президента на запит Української правди.
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З 29 липня по 5 серпня 2018 року президент Петро Порошенко з приватною поїздкою перебував в Євросоюзі для проведення низки зустрічей,
– відповіли в прес-службі Президента.
Згідно з повідомленням Адміністрації, "жодної копійки державного бюджету на цю поїздку витрачено не було, а всі витрати сплачені з власного рахунку Петра Порошенка".
Водночас у запиті були питання про мету приватної поїздки, куди саме поїхав Порошенко та де перебуває наразі і чим займається. Про мету приватної поїздки та куди саме поїхав Порошенко відповіді не було надано.
Пізніше у прес-службі президента додали, що з 6 серпня Порошенко перебуває на своєму робочому місці в Києві.
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