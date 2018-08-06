Петр Порошенко неделю находился с частной поездкой в Евросоюзе
С 29 июля по 5 августа Президент Украины Петр Порошенко находился в Евросоюзе в рамках частной поездки.
Об этом сообщили в Администрации Президента на запрос Украинской правды.
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С 29 июля по 5 августа 2018 года Президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч,
– ответили в пресс-службе Президента.
Согласно сообщению администрации, "ни одной копейки из государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко".
Одновременно в запросе были вопросы о целях частной поездки, куда поехал Порошенко и где находится сейчас и чем занимается. О целях частной поездки и куда именно поехал Порошенко ответ не был предоставлен.
Позже в пресс-службе президента добавили, что с 6 августа Порошенко находится на своем рабочем месте в Киеве.
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