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Петр Порошенко неделю находился с частной поездкой в Евросоюзе

32 Читати новину українською
Петр Порошенко
Петр Порошенко / Фото из открытых источников

С 29 июля по 5 августа Президент Украины Петр Порошенко находился в Евросоюзе в рамках частной поездки.

Об этом сообщили в Администрации Президента на запрос Украинской правды.

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С 29 июля по 5 августа 2018 года Президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч,
– ответили в пресс-службе Президента.

Согласно сообщению администрации, "ни одной копейки из государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко".

Одновременно в запросе были вопросы о целях частной поездки, куда поехал Порошенко и где находится сейчас и чем занимается. О целях частной поездки и куда именно поехал Порошенко ответ не был предоставлен.

Позже в пресс-службе президента добавили, что с 6 августа Порошенко находится на своем рабочем месте в Киеве.

Теги: Евросоюз Петр Порошенко Новости политики
Источник: 24 Канал
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