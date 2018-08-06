Порошенко хочет получить томос за день до всенародного голосования и "продать" это избирателю

Замысел Администрации Президента – получить томос об автокефалии перед днем всенародного голосования и "продать" это избирателю как свое достижение. Поэтому сейчас по всей стране можно увидеть рекламные сюжеты, где Порошенко ассоциирует себя с церковными делами.

В этом убеждает нардеп Сергей Лещенко в своем видеоблоге "Честная политика".

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Как рассказал Сергей Лещенко, для того, чтобы переизбраться на второй срок, президент Порошенко использует старые проверенные технологии времен Кучмы, когда властная вертикаль должна заставить всех работать на победу.

"Порошенко так и не смог выполнить свои громкие предвыборные обещания – побороть коррупцию, закончить АТО через несколько недель, вернуть курс до 10 гривен за доллар. Поэтому сейчас Банковая пытается переключить фокус внимания на другие темы, чтобы победить в марте 2019 года. Тема безвиза уже неактуальна, у подавляющего большинства населения просто нет денег, чтобы воспользоваться им, а многие выезжают за границу по безвизу исключительно на заработки, убегая от безденежья в Украине", – отметил Лещенко.

По словам нардепа, штаб действующего президента придумал новую тему – одной из фишек Петра Порошенко на второй срок стала его религиозность, – сказал он.

Хотя Украина является светским государством, но в условиях падающего рейтинга действующему президенту не приходится подбирать средств, чтобы попасть в поезд на второй срок. Поэтому замысел Банковой – получить томос об автокефалии перед днем ​​всенародного голосования и "продать" это избирателю как свое достижение,

– заявил нардеп.

Он также добавил, что получил доказательства, что власти заставляют рекламные агентства размещать рекламу Порошенко под видом социальной, а рекламный бизнес окружения Порошенко идет именно за счет государственных и коммунальных предприятий.

Видео полного выпуска "Честной политики" за 6 августа 2018