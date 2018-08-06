Технології часів Кучми: як Порошенко маніпулює нами за рахунок держбюджету

Вибори президента – це момент, коли в правлячих кланів на кону стоїть не лише їхнє майбутнє, їхнє самоприсвоєне право грабувати Україну, але також їхня фізична безпека. Тому вони кидають всі сили, гроші та наявні ресурси з метою зберегти свої посади та потоки.

Виборчий штаб Петра Порошенка оголосив про початок своєї роботи. А відтак оточення Порошенка підминає під себе ринок реклами, щоб обмежити можливості своїх конкурентів.

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Один з найближчих соратників президента Порошенка Сергій Березенко оголосив про початок роботи виборчого штабу з переобрання чинного глави держави. І для того, щоб переобратися на другий термін, президент Порошенко використовує старі перевірені технології часів Кучми, коли владна вертикаль має змусити всіх працювати на перемогу.

Порошенко так і не зміг виконати свої найгучніші виборчі обіцянки – побороти корупцію, закінчити АТО за декілька тижнів, повернути курс до 10 гривень за долар. Тому зараз Банкова намагається переключити фокус уваги на інші теми, щоб, експлуатуючи вже нові сенси та меседжі, перемогти в березні 2019 року.

Тема безвізу вже неактуальна, переважна більшість населення просто не мають грошей, щоб скористатися ним, а багато виїжджають за кордон по безвізу виключно на заробітки, тікаючи від безгрошів’я в Україні. Тому штаб чинного президента вигадав нову тему. Однією з фішок Порошенка на другий термін стала його релігійність. Про це прямо сказав фактичний керівник штабу Порошенка Сергій Березенко в інтерв’ю "Главкому".

Задум Банкової – отримати томос про автокефалію перед днем всенародного голосування та "продати" це виборцю як своє досягнення. А тому зараз по всій країні можна побачити рекламні сюжети, де Порошенко асоціює себе з церковними справами. Хоча Україна є світською державою, але в умовах падаючого рейтингу чинному президенту не доводиться добирати засобів, щоб вскочити у потяг на другий термін.



Петро Порошенко

Але для того, щоб розігнати пропагандистську машину Порошенка, його оточення міцно вчепилося в рекламний ринок. Я отримав докази, що органи влади змушують рекламні агентства розміщати рекламу Порошенка під виглядом соціальної.

Маю документ з Департаменту архітектури та містобудування Вінницької міської ради, який просить, а фактично, вимагає у приватних структур виділити рекламні площини на безоплатній основі.



"Соціальна" реклама

До того ж рекламні сюжети навіть не підписані посадою президента України, просто міститься надпис "Петро Порошенко" на фоні київського пам'ятника Князю Володимиру-Хрестителю. Доходить до абсурду – в деяких містах однаковий сюжет реклами Порошенка замовляють як безкоштовну рекламу на правах соціальної, і одночасно розміщають за гроші через рекламні агентства.

При чому ринок реклами зачищають під одного гравця – структури, пов'язані з президентським оточенням Ігорем Кононенком та Сергієм Березенком. Коли реклама зрощується з адміністративним ресурсом, це фактично гроші з повітря, адже все що тобі треба – це поставити свої фірми-прокладки на заробляння грошей.

Так, після Революції гідності рекламні площі в державному аеропорту "Бориспіль" віддали фірмам, пов'язаним з Кононенком і Березенком. Компанія "Ін Лайн" отримала найвигіднішу локацію без будь-якого конкурсу прямо в терміналі D, через який здійснюється основний пасажиропотік.

Розслідування програми "Схеми" показало, що телефон цієї компанії використовували фірми помічників Сергія Березенка в Київраді.



Ігор Кононенко



На цьому ж номері перебував і благодійний фонд "Спільна справа" самого Сергія Березенка, який відомий брудним дообранням до Верховної Ради через масовий підкуп виборців Чернігівської області.

Ну і зовсім не дивно, що за цим номером телефону була прописана фірма сестри Ігоря Кононенка – ще одної президентської людини. Адже Кононенко і Березенко є політичними соратниками з того часу, коли входили до фракції мера – дерибанщика Леоніда Черновецького.

Тобто рекламний бізнес оточення Порошенка розвивається саме коштом державних та комунальних підприємств, де Березенко може вирішувати питання в ручному режимі. Аналогічний дерибан рекламного ринку відбувається в київському метро. На момент завершення Революції гідності, в 2014 році, в структурі метрополітену розміщували рекламу 26 компаній.

Сьогодні найбільшими операторами реклами в Київському метро є компанії, пов'язані з рекламним бізнесом родини Березенка. Більше ніж 2 тисячі квадратних метрів рекламних поверхонь в метро продає компанія "Центр Медіа Груп", яка через низку юридичних осіб належить Іванові Березенко – батькові депутата з президентського оточення, а також і Павлу Матвієнку – синові нардепа Анатолія Матвієнка.

З Березенком пов'язують рекламний бізнес компанії "Мегаполіс", яка протягом останніх років фактично витіснили всіх конкурентів з реклами в Київському метрополітені. При чому саме місто Київ отримує до свого бюджету лише десяту частку грошей, зароблених посередниками в метрополітені.

Аналогічно відбувається зачистка ринку реклами в потягах. У червні правління "Укрзалізниці" продовжило до кінця року договори з двома компаніями на розміщення реклами в поїздах "Інтерсіті", але буквально через декілька днів цей потік також почав забирати під себе Березенко.

І влітку клієнти, що розміщують рекламу в швидкісних поїздах, отримали листи від агентства "Мегаполіс" з вимогою переукласти договори зі спорідненими із Березенком компаніями.

Таким чином, Березенко не просто намагається забрати під себе потоки грошей, в ручному режимі переключаючи їх на своїх друзів та родичів. Він намагається контролювати рекламні площини, щоб фільтрувати політичне наповнення з метою знищення конкурентів Порошенка.

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Усе це має дуже мало спільного з демократією, зате нагадує старі темні часи, коли адміністративний ресурс допоміг Леоніду Кучмі обратися на другий термін. І це ще один аргумент на користь того, що таку владу треба усувати з посад.