Порошенко хочет созвать отдельное заседание СНБО из-за выборов

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, да и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы,

– считает Порошенко.

По его словам, РФ это нужно для того, чтобы сломать европейское единство и солидарность с Украиной.

"Договорились с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия и взаимодействовать на всех уровнях. Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы", – подчеркнул глава государства.