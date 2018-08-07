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Порошенко хочет созвать отдельное заседание СНБО из-за выборов

293 Читати новину українською
Порошенко поручил созвать специальное заседание СНБО
Порошенко поручил созвать специальное заседание СНБО / rbc.ua

Президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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В следующем году нас, Украину, и многих наших партнеров ожидают важные выборы, которые будут определять темпы и качество нашего развития и взаимодействия на среднесрочную перспективу. И в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, да и в абсолютном большинстве западных столиц нет никаких сомнений о подготовке Кремлем масштабных вмешательств в избирательные процессы,
– считает Порошенко.

По его словам, РФ это нужно для того, чтобы сломать европейское единство и солидарность с Украиной.

"Договорились с лидерами ЕС и США тесно координировать наши усилия и взаимодействовать на всех уровнях. Поручаю Совету национальной безопасности и обороны Украины предусмотреть отдельное заседание по противодействию вмешательства в выборы", – подчеркнул глава государства.

 

Теги: Новости политики Новости Украины СНБО Петр Порошенко
Источник: 24 канал
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