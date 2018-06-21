Меркель пообещала Иордании финансовую помощь

Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала оказать Иордании заем в размере 100 миллионов долларов.

Об этом сообщает DW.

Читайте также: Меркель опровергла заявление Трампа о росте преступности

ФРГ предоставит стране 384 миллионов евро на проекты по развитию. Меркель отметила, что надеется, что эти средства помогут Иордании осуществить экономические реформы, которых от нее требует Международный Валютный Фонд.

Мы осознаем вызовы, с которыми вы сталкиваетесь в сфере безопасности и развития гражданского общества,

– отметила Меркель во время брифинга с королем Иордании Абдуллой II.

Правительство Иордании решило существенно ограничить бюджетные расходы и запланировал ощутимое повышение налогового давления. В ответ на это в стране прошли массовые протесты, в результате которых в отставку ушел премьер-министр Хани аль-Мульки.

Ожидается, что одной из тем переговоров канцлера ФРГ с властями Иордании станет проблема беженцев. Иордания испытывает большую нагрузку на социально-экономическую инфраструктуру страны из-за большого числа беженцев из соседних Сирии и Ираке.

В стране зарегистрировано 660 тысяч сирийских беженцев. После Иордании Меркель планирует посетить Ливан, где проживают до 1,5 миллиона беженцев из Сирии.