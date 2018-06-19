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Меркель оспорила заявление Трампа о росте преступности

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Ангела Меркель опровергла слова Трампа
Ангела Меркель опровергла слова Трампа / Фото из открытых источников

Канцлер Германии Ангела Меркель опровергла заявление президента США Дональда Трампа о том, что в Германии вырос уровень преступности в результате либеральной миграционной политики.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что Ангела Меркель, выступая во вторник, 19 июня, на пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном, заявила, что статистика свидетельствует об обратном.

Мой ответ таков: министр внутренних дел недавно представил федеральную статистику преступности, и она говорит сама за себя,
– сказала Меркель.

Канцлер Германии обратила внимание на то, что стране всегда нужно делать больше для борьбы с преступностью.

Напомним, что 18 июня Дональд Трамп раскритиковал миграционную политику Германии. Трамп заявил, что США не должны превратиться в лагерь для мигрантов.

Теги: Новости политики Новости США Ангела Меркель Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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