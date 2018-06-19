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Меркель заперечила заяву Трампа про зростання злочинності

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Ангела Меркель спростувала слова Трампа
Ангела Меркель спростувала слова Трампа / Фото з відкритих джерел

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель спростувала заяву президента США Дональда Трампа про те, що у Німеччині зріс рівень злочинності внаслідок ліберальної міграційної політики.

Про це повідомило агенство Bloomberg.

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Зазначається, що Ангела Меркель, виступаючи у вівторок, 19 червня, на прес-конференції з французьким президентом Еммануелем Макроном, заявила що статистика свідчить про протилежне.

Моя відповідь така: міністр внутрішніх справ нещодавно представив федеральну статистику злочинності, і вона говорить сама за себе,
– зауважила Меркель.

Канцлерка Німеччини звернула увагу на те, що країні завжди потрібно робити більше для боротьби зі злочинністю.

Нагадаємо, що 18 червня Дональд Трамп розкритикував міграційну політику Німеччини. Трамп заявив, що США не повинні перетворитися на табір для мігрантів.

Теги: Новини політики Новини США Дональд Трамп Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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