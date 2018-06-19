США не превратятся в лагерь для мигрантов, – Трамп сделал заявление в сторону Европы

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, что Америка не превратится в лагерь для мигрантов и не станет местом для содержания беженцев.

Об этом сообщает "Голос Америки".

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"Соединенные Штаты не превратятся в лагерь для мигрантов, и местом для содержания беженцев они тоже не станут", – пообещал президент Дональд Трамп, выступая на заседании Национального космического совета в Восточном зале Белого дома.

Мы не можем допустить, чтобы то, что происходит в Европе, произошло с США, по крайней мере при мне,

– заверил Трамп.

Во Франции уже прокомментировали заявление американского президента в сторону Европы. Представитель французского правительства Бенжамен Гриво ответил, что Европа и США не исповедуют одни и те же ценности. Также он отметил, что тоже не хотел бы увидеть в Европе то, что происходит в США.

У нас разные модели цивилизации, и, очевидно, мы не разделяем определенные ценности,

– сказал Гриво телеканалу France 2.