Меркель пообіцяла Йорданії фінансову допомогу

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель пообіцяла надати Йорданії позику розміром 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє DW.

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ФРН надасть країні 384 мільйонів євро на проекти з розвитку. Меркель відзначила, що сподівається, що ці кошти допоможуть Йорданії здійснити економічні реформи, яких від неї вимагає Міжнародний Валютний Фонд.

Ми усвідомлюємо виклики, з якими ви стикаєтесь у сфері безпеки та розвитку громадянського суспільства,

– зазначила Меркель під час брифінгу із королем Йорданії Абдуллою ІI.

Уряд Йорданії вирішив істотно обмежити бюджетні видатки та запланував відчутне підвищення податкового тиску. У відповідь на це в країні відбулися масові протести, в результаті яких у відставку пішов прем'єр-міністр Хані аль-Мулькі.

Очікується, що однією з тем переговорів канцлерки ФРН з владою Йорданії стане проблема біженців. Йорданія відчуває велике навантаження на соціально-економічну інфраструктуру країни через велике число біженців з сусідніх Сирії та Іраку.

У країні зареєстровано 660 тисяч сирійських біженців. Після Йорданії Меркель планує відвідати Ліван, де проживають до 1,5 мільйонів біженців із Сирії.