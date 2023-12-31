Во время традиционной новогодней речи королева Дании Маргрете II заявила, что отрекается от престола. Официально она сделает это 14 января 2024 г. после 52 лет правления.
Смотрите также Половина украинцев в Дании хотят остаться в стране после войны: опрос
Дата – годовщина смерти ее отца
Она сменила своего отца короля Фредерика IX на троне в возрасте 31 года.
14 января 2024 года, через 52 года после того, как сменила моего любимого отца, я уйду в отставку с поста королевы Дании. Я оставлю трон своему сыну, кронпринцу Фредерику,
– сказала она.
Премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен подтвердила это решение. Маргрете была одним из самых популярных публичных лиц в Дании. Она часто гуляла по улицам Копенгагена практически без сопровождения и вызывала восхищение датчан своими теплыми манерами и талантом лингвиста и дизайнера.
Каким было последнее фото королевы Великобритании
- В прошлом году мир лишился королевы Великобритании Елизавета II. В этот день вспоминаем, как выглядело и чем запомнилось последнее фото опубликованной в сети монархини. 8 сентября проходит ровно год, как не стало королевы Великобритании Елизаветы II.
- 6 сентября королевская семья опубликовала фото Елизаветы II, ставшим одним из последних ее фотографий. Фотография была сделана в Шотландии, в замке Балморал.
- Тогда Елизавета II приняла отставку премьер-министра Бориса Джонсона. В этот день он произнес свою заключительную речь. Несколько часов спустя к замку пришла Лиз Трасс. Монархиня поздравила свою 15-ю премьер-министр на аудиенции.