Під час традиційної новорічної промови королева Данії Маргрете II заявила, що зрікається від престолу. Офіційно вона зробить це 14 січня 2024 року після 52 років правління.

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Дата – роковини смерті її батька

Вона змінила свого батька короля Фредеріка IX на троні у віці 31 року.

14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як змінила мого улюбленого батька, я піду у відставку з поста королеви Данії. Я залишу трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку,

– сказала вона.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтвердила це рішення. Маргрете була однієї із найпопулярніших публічних осіб в Данії. Вона часто гуляла вулицями Копенгагена практично без супроводу і викликала захоплення данців своїми теплими манерами та талантом лінгвіста та дизайнера.

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