Під час традиційної новорічної промови королева Данії Маргрете II заявила, що зрікається від престолу. Офіційно вона зробить це 14 січня 2024 року після 52 років правління.
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Дата – роковини смерті її батька
Вона змінила свого батька короля Фредеріка IX на троні у віці 31 року.
14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як змінила мого улюбленого батька, я піду у відставку з поста королеви Данії. Я залишу трон своєму синові, кронпринцу Фредеріку,
– сказала вона.
Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен підтвердила це рішення. Маргрете була однієї із найпопулярніших публічних осіб в Данії. Вона часто гуляла вулицями Копенгагена практично без супроводу і викликала захоплення данців своїми теплими манерами та талантом лінгвіста та дизайнера.
Яким було останнє фото королеви Великої Британії
- Минулого року світ втратив королеву Великої Британії Єлизавету II. У цей день згадуємо, як виглядало та чим запам'яталось останнє фото монархині, яке опублікували в мережі. 8 вересня минає рівно рік, як не стало королеви Великої Британії Єлизавети II.
- 6 вересня королівська родина опублікувала фото Єлизавети II, яке стало одним з останніх її світлин. Світлина була зроблена в Шотландії, у замку Балморал.
- Тоді Єлизавета II прийняла відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона. У цей день він виголосив свою завершальну промову. Кілька годин по тому до замку завітала Ліз Трасс. Монархиня привітала свою 15-ту прем'єр-міністерку на аудієнції.