Слова поддержки выражают мировые лидеры. В частности, отреагировал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

На тему Елизавете II стало хуже: все, что известно сейчас

Мои мысли и мнения канадцев по всей стране сейчас с Ее Величеством Королевой Елизаветой II. Мы желаем ей хорошего самочувствия и шлем лучшие пожелания королевской семье,

– сказал Трюдо.

Следует отметить, что королева Елизавета II является королевой Канады и главой канадского государства. Также ее считают "личным воплощением короны в Канаде".

Что происходит в Великобритании

Еще в обед 8 сентября представители королевской семьи сообщили, что состояние здоровья королевы Елизаветы II значительно ухудшилось. Она находится под постоянным наблюдением врачей, а под замком Балморал собираются люди. К королеве присоединяются члены семьи.

Отреагировала на столь печальную новость и новый премьер Лиз Трасс. Она озабочена ситуацией. Ее мысли тоже с королевой и ее семьей. Вся страна глубоко озабочена новостями из Букингемского дворца этого обеда.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр также выражал свою обеспокоенность и поддержку в связи с тревожными новостями.

Что известно о состоянии здоровья королевы: смотрите видео