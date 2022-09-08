Слова підтримки висловлюють світові лідери. Зокрема, відреагував прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

До теми Єлизаветі II стало гірше: все, що відомо зараз

Мої думки та думки канадців по всій країні зараз з Її Величністю Королевою Єлизаветою II. Ми бажаємо їй гарного самопочуття та шлемо найкращі побажання королівській родині,

– сказав Трюдо.

Варто зазначити, що королева Єлизавета II є королевою Канади та главою канадської держави. Також її вважають "особистим втіленням корони в Канаді".

Що відбувається у Великій Британії

Ще в обід 8 вересня представники королівської родини повідомили, що стан здоров'я королеви Єлизавети II значно погіршився. Вона під постійним наглядом лікарів, а під замком Балморал збираються люди. До королеви приєднуються члени її родини.

Відреагувала на таку сумну новину й нова прем'єрка Ліз Трасс. Вона стурбована ситуацією. Її думки також з королевою та її родиною. Вся країна глибоко стурбована новинами з Букінгемського палацу цього обіду.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер також висловлював свою стурбованість та підтримку в зв'язку з такими тривожними новинами.

Що відомо про стан здоров'я королеви: дивіться відео