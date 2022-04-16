Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак. Он возглавляет координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам.

Кстати Из Франции в Украину прибыло 50 тонн гуманитарной помощи

Деньги в основном идут на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций, но и направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах.

Откуда прислали больше всего помощи

Больше всего средств поступило от благотворителей из таких стран:

из Великобритании – 47%,

Нидерландов – почти 18%,

Чехии – 11%,

США – почти 8%.

Ермак добавил, что Украина благодарна за помощь мировым знаменитостям и всем неравнодушным.

Кто делал взносы

В Великобритании под руководством благотворительной организации Disasters Emergency Committee собрали более 310 миллионов фунтов стерлингов. Взносы сделали Королева Елизавета II, британское правительство, звезды кино, театра и музыки.

Голливудская актриса Мила Кунис, которая родилась в Черновцах, и ее муж актер Эштон Кутчер собрали для Украины 35 миллионов долларов.

Во Франции 8 миллионов евро собрало местное телевидение благодаря благотворительному концерту французских звезд. Присоединилась и первая леди франции Брижит Макрон, которая передала 1 миллион евро.

Сколько гуманитарной помощи привезли

Заместитель руководителя ОП Юлия Соколовская отметила, что за 50 дней в Украину завезли 270 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Закупили продукты у украинских производителей и укомплектовали продуктовые наборы почти для 12 миллионов украинцев.

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