Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак. Он возглавляет координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам.
Кстати Из Франции в Украину прибыло 50 тонн гуманитарной помощи
Деньги в основном идут на счета структур ООН и международных гуманитарных организаций, но и направляют их на помощь нашим беженцам в разных странах.
Откуда прислали больше всего помощи
Больше всего средств поступило от благотворителей из таких стран:
- из Великобритании – 47%,
- Нидерландов – почти 18%,
- Чехии – 11%,
- США – почти 8%.
Ермак добавил, что Украина благодарна за помощь мировым знаменитостям и всем неравнодушным.
Кто делал взносы
- В Великобритании под руководством благотворительной организации Disasters Emergency Committee собрали более 310 миллионов фунтов стерлингов. Взносы сделали Королева Елизавета II, британское правительство, звезды кино, театра и музыки.
- Голливудская актриса Мила Кунис, которая родилась в Черновцах, и ее муж актер Эштон Кутчер собрали для Украины 35 миллионов долларов.
- Во Франции 8 миллионов евро собрало местное телевидение благодаря благотворительному концерту французских звезд. Присоединилась и первая леди франции Брижит Макрон, которая передала 1 миллион евро.
Сколько гуманитарной помощи привезли
Заместитель руководителя ОП Юлия Соколовская отметила, что за 50 дней в Украину завезли 270 тысяч тонн гуманитарной помощи.
Закупили продукты у украинских производителей и укомплектовали продуктовые наборы почти для 12 миллионов украинцев.
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