Про це розповів глава ОП Андрій Єрмак. Він очолює Координаційний штаб з гуманітарних і соціальних питань.

До речі З Франції до України прибуло 50 тонн гуманітарної допомоги

Гроші переважно йдуть на рахунки структур ООН та міжнародних гуманітарних організацій, а ті спрямовують їх на допомогу нашим біженцям у різних країнах.

Звідки надіслали найбільше допомоги

Найбільше коштів надійшло від благодійників з таких країн:

з Великої Британії – 47%,

Нідерландів – майже 18%,

Чехії – 11%,

США – майже 8%.

Єрмак додав, що Україна вдячна за допомогу світовим знаменитостям та всім небайдужим.

Хто робив внески

У Великій Британії під проводом благодійної організації Disasters Emergency Committee зібрали понад 310 мільйонів фунтів стерлінгів. Внески зробили Королева Єлизавета ІІ, британський уряд, зірки кіно, театру та музики.

Голлівудська акторка Міла Куніс, яка народилася в Чернівцях, та її чоловік актор Ештон Кутчер зібрали для України 35 мільйонів доларів.

У Франції 8 мільйонів євро зібрало місцеве телебачення завдяки благодійному концерту французьких зірок. Долучилася й перша леді Французької Республіки Бріжит Макрон, яка передала 1 мільйон євро.

Скільки гуманітарної допомоги привезли

Заступниця керівника ОП Юлія Соколовська зазначила, що за 50 днів в Україну завезли 270 тисяч тонн гуманітарної допомоги.

Закупили харчі в українських виробників та укомплектували продуктові набори для майже 12 мільйонів українців.

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