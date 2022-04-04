Допомога надана в рамках міжнародної стратегічної ініціативи "Допомога Схід", засновником якої є командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Вантаж призначений для мешканців населених пунктів, які знаходяться в районах ведення бойових дій, а також для біженців.

Наєв зазначив, що гуманітарну допомогу передала Асоціація "Медична та благодійна допомога Франція-Україна", яку очолює віцепрезидентка Діана Дольс.

Командувач Наєв додав, що до допомоги, зокрема, входять продукти харчування, засоби гігієни, одяг, товарів для дітей, ходунки, ліки, а також вироби медичного призначення, інвалідні коляски.

Дякую нашим партнерам, які у складний для нашої країни час, продовжують займатися збором та наданням гуманітарної допомоги українському народові. Підтримка міжнародної спільноти для нас є надзвичайно важливою,

– наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

В рамках проєкту "Допомога Схід" Франція допомагає вже не вперше. Минулоріч в Україну надійшло понад 83 тонни гуманітарної допомоги на суму понад 29 млн грн. Цю допомогу тоді доставили до 25 медичних закладів, які, зокрема, розміщені в районі проведення операції Об’єднаних сил.