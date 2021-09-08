Паспорта вернули, поскольку Альперин потерял украинское гражданство. Он сдал все документы, поэтому воспользоваться ими не может.

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Альперин не может уехать из Украины

В Специальной антикоррупционной прокуратуре отметили, что израильский паспорт подозреваемого аннулировали.

Альперина обязали до 6 ноября не покидать Украину без разрешения прокурора или детектива НАБУ.

  • Он должен прибывать по первому вызову;
  • сообщать об изменении своего места жительства и работы;
  • воздерживаться от общения с любыми лицами относительно обстоятельств, касающихся подозрения.

Что известно о деле Альперина

  • Альперина подозревают в организации схемы по уменьшению пошлины на импорт товаров. Сумма убытков для государства достигла 63,8 миллиона гривен. К этому также якобы привлекли должностных лиц таможни.
  • Следствие выяснило, что во время расследования этих фактов Альперин угрожал правоохранителям, прибегал к подкупу, а также получал "сливы" информации.
  • В ноябре 2020 года НАБУ и САП завершили расследование.
  • В НАБУ говорят, что это лишь один эпизод из ряда преступлений на таможне. Всего может говориться о 500 миллионах гривен убытков государству на различных схемах по растаможке товаров.