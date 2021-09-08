Паспорта вернули, поскольку Альперин потерял украинское гражданство. Он сдал все документы, поэтому воспользоваться ими не может.

К теме "Король контрабанды" Альперин судится за отобранное украинское гражданство

Альперин не может уехать из Украины

В Специальной антикоррупционной прокуратуре отметили, что израильский паспорт подозреваемого аннулировали.

Альперина обязали до 6 ноября не покидать Украину без разрешения прокурора или детектива НАБУ.

Он должен прибывать по первому вызову;

сообщать об изменении своего места жительства и работы;

воздерживаться от общения с любыми лицами относительно обстоятельств, касающихся подозрения.

Что известно о деле Альперина