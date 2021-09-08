Паспорти повернули, оскільки Альперін втратив українське громадянство. Він здав всі документи, тож скористатись ними не може.

До теми "Король контрабанди" Альперін судиться за відібране українське громадянство

Альперін не може виїхати з України

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі зауважили, що ізраїльський паспорт підозрюваного анулювали.

Альперіна зобов'язали до 6 листопада не покидати Україну без дозволу прокурора або детектива НАБУ.

Він повинен прибувати за першим викликом;

повідомляти про зміну свого місця проживання й роботи;

утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, які стосуються підозри.

Що відомо про справу Альперіна