Паспорти повернули, оскільки Альперін втратив українське громадянство. Він здав всі документи, тож скористатись ними не може.
До теми "Король контрабанди" Альперін судиться за відібране українське громадянство
Альперін не може виїхати з України
У Спеціальній антикорупційній прокуратурі зауважили, що ізраїльський паспорт підозрюваного анулювали.
Альперіна зобов'язали до 6 листопада не покидати Україну без дозволу прокурора або детектива НАБУ.
- Він повинен прибувати за першим викликом;
- повідомляти про зміну свого місця проживання й роботи;
- утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, які стосуються підозри.
Що відомо про справу Альперіна
- Альперіна підозрюють в організації схеми зі зменшення мита на імпорт товарів. Сума збитків для держави сягнула 63,8 мільйона гривень. До цього також нібито залучили посадовців митниці.
- Слідство з'ясувало, що під час розслідування цих фактів Альперін погрожував правоохоронцям, вдавався до підкупу, а також отримував "зливи" інформації.
- У листопаді 2020 року НАБУ та САП завершили розслідування.
- У НАБУ кажуть, що це лише один епізод із низки злочинів на митниці. Загалом може мовитись про 500 мільйонів гривень збитків державі на різних схемах із розмитнення товарів.