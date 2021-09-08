Паспорти повернули, оскільки Альперін втратив українське громадянство. Він здав всі документи, тож скористатись ними не може.

До теми "Король контрабанди" Альперін судиться за відібране українське громадянство

Альперін не може виїхати з України

У Спеціальній антикорупційній прокуратурі зауважили, що ізраїльський паспорт підозрюваного анулювали.

Альперіна зобов'язали до 6 листопада не покидати Україну без дозволу прокурора або детектива НАБУ.

  • Він повинен прибувати за першим викликом;
  • повідомляти про зміну свого місця проживання й роботи;
  • утримуватися від спілкування із будь-якими особами щодо обставин, які стосуються підозри.

Що відомо про справу Альперіна

  • Альперіна підозрюють в організації схеми зі зменшення мита на імпорт товарів. Сума збитків для держави сягнула 63,8 мільйона гривень. До цього також нібито залучили посадовців митниці.
  • Слідство з'ясувало, що під час розслідування цих фактів Альперін погрожував правоохоронцям, вдавався до підкупу, а також отримував "зливи" інформації.
  • У листопаді 2020 року НАБУ та САП завершили розслідування.
  • У НАБУ кажуть, що це лише один епізод із низки злочинів на митниці. Загалом може мовитись про 500 мільйонів гривень збитків державі на різних схемах із розмитнення товарів.