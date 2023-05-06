В опубликованном видео Минобороны вспомнило всю помощь, оказанную Украине Великобританией. Кроме того, украинское ведомство пошутило по поводу предоставления следующего вооружения на нужды ВСУ – авианосца.
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Благодарны за непоколебимую поддержку
В преддверии исторической коронации Минобороны Украины поблагодарило британских друзей за непреклонную поддержку и партнерство. В ведомстве напомнили, что за время полномасштабного вторжения от Великобритании на вооружение ВСУ поступили:
- противотанковые ракеты NLAW;
- артиллерия;
- бронетехника;
- системы противовоздушной обороны;
- танки Challenger 2
Кроме того, страна-партнер проводила обучение украинских военных и постоянно поддерживала лично.
Украинское Минобороны в видеопоздравлении напоследок также пошутило о том, какое вооружение Великобритания может предоставить дальше.
Кто знает, что наши британские друзья отправят нам дальше?
– пошутили в Минобороны.
После этого в кадре появился авианосец, однако в ведомстве подчеркнули – это исключительно шутка.
Минобороны Украины опубликовало видео в коронацию Чарльза III: смотрите видео
Коронация Чарльза III: что нужно знать
- Коронация британского монарха состоится 6 мая. Официальная церемония начнется в 13.00 по киевскому времени. Хронология с места событий – по ссылке.
- На торжественный прием по случаю коронации 5 мая прибыли также первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль. Они лично приветствовали Чарльза III от имени Украины.
- После коронации, в 16:00 по киевскому времени, процессия отправится из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец. К королю Чарльзу III и королеве-консорт Камилле присоединятся вооруженные силы со всех стран Содружества и заморских территорий, а также все службы вооруженных сил Соединенного королевства, королевская охрана и королевские водники. Королевская чета будет ехать в Государственной золотой карете, которую будут тянуть 8 лошадей.