В опубликованном видео Минобороны вспомнило всю помощь, оказанную Украине Великобританией. Кроме того, украинское ведомство пошутило по поводу предоставления следующего вооружения на нужды ВСУ – авианосца.

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Благодарны за непоколебимую поддержку

В преддверии исторической коронации Минобороны Украины поблагодарило британских друзей за непреклонную поддержку и партнерство. В ведомстве напомнили, что за время полномасштабного вторжения от Великобритании на вооружение ВСУ поступили:

противотанковые ракеты NLAW;

артиллерия;

бронетехника;

системы противовоздушной обороны;

танки Challenger 2

Кроме того, страна-партнер проводила обучение украинских военных и постоянно поддерживала лично.

Украинское Минобороны в видеопоздравлении напоследок также пошутило о том, какое вооружение Великобритания может предоставить дальше.

Кто знает, что наши британские друзья отправят нам дальше?

– пошутили в Минобороны.

После этого в кадре появился авианосец, однако в ведомстве подчеркнули – это исключительно шутка.

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