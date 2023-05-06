В опублікованому відео Міноборони пригадало всю допомогу, яку надала Україні Велика Британія. Окрім того, українське відомство пожартувало щодо надання наступного озброєння на потреби ЗСУ – авіаносця.

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Вдячні за непохитну підтримку

Напередодні історичної коронації Міноборони України подякувало британським друзям за непохитну підтримку та партнерство. У відомстві пригадали, що за час повномасштабного вторгнення від Великої Британії на озброєння ЗСУ надійшли:

протитанкові ракети NLAW;

артилерія;

бронетехніка;

системи протиповітряної оборони;

танки Challenger 2.

Окрім того, країна-партнер проводила навчання українських військових та постійно підтримувала особисто.

Українське Міноборони у відеопривітанні наостанок також пожартувало щодо того, яке озброєння Велика Британія може надати далі.

Хто знає, що наші британські друзі, відправлять нам далі?

– пожартували у Міноборони.

Після цього у кадрі з'явився авіаносець, проте у відомстві підкреслили – це виключно жарт.

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