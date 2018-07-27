Коронація доганою: п'ять найгучніших розслідувань НАБУ, які були знищені Назаром Холодницьким

Холодницький міг би ввійти в історію України не просто як перший антикорупційний прокурор, а як прокурор, що змінив хід історії. Натомість він обрав стандартний "прокурорський шлях" і вже через місяць після призначення він, у свої 30 років, отримав звання генерала за поданням екс-генпрокурора Віктора Шокіна. А через півтора року після призначення керівником САП Холодницького хіба що не коронували.

Зокрема, Назар Холодницький став віце-президентом Федерації футболу України, почесним президентом якої є Григорій Суркіс. І відбулося це саме в той момент, коли детективи НАБУ розслідували кримінальне провадження проти братів Суркісів.

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Нещодавно ж НАБУ відкрило провадження з приводу розкрадання під час будівництва футбольних полів. У ньому фігурує не лише чинний президент ФФУ Андрій Павелко, але й сама Футбольна федерація України, віце-президентом якої є Холодницький.



Холодницький і Павелко – в центрі уваги

А зовсім нещодавно виявилося, що у сім’ї Холодницького є майже півгектара землі в дорогому передмісті Києва. Більшість з неї була отримана безкоштовно в Києво-Святошинському районі у ті самі роки, коли він працював прокурором в цьому ж районі. Холодницький навіть не спростував цього факту, і заявив, що його сестра, яка вже 20 років живе в Італії, просто написала заяву і держава так само просто надала їй землю в елітних передмістях Києва, в районі, де її брат працював прокурором.

Суспільне життя Холодницького вражає. Керівник нового антикорупційного органу любить публічні фото з фігурантами справ, які ведуть детективи НАБУ. Минулого року Холодницький відпочивав в США в компанії народного депутата від "Народного фронту" Георгія Логвинського, який фігурує в справі НАБУ щодо розкрадання та виведення за кордон понад 50 мільйонів гривень. Згодом в ході негласних слідчих дій з'ясувалося, що Холодницький гарантував Логвинському безпеку від розслідування, яке веде НАБУ.

Кілька місяців тому у Львові його помітили в компанії одного з братів Дубневичів, кілька справ проти яких також розслідує НАБУ.



Георгій Логвинський

Ну все, вступ ніби закінчили. Давайте переходити до п’яти "ТОП-справ НАБУ", "злитих" спецпрокуратурою під керівництвом Холодницького.

Справа рюкзаків сина Авакова.

Цього місяця прокурори Холодницького закрили провадження у "справі рюкзаків" щодо двох фігурантів – сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, Олександра Авакова, й екс-заступника міністра Сергія Чеботаря. Закрили, хоч слідство три місяці вже як завершене і матеріали справи відкриті підозрюваним для ознайомлення.

І от через три місяці після закінчення слідства прокурор, "втиху" від детективів НАБУ, поновив розслідування, провів таємні допити та, начебто, виявив, що "ТОП-фігуранти" – син і заступник міністра внутрішніх справ – не вчиняли ніякого злочину, а винен у всьому – продавець рюкзаків.

І це після двох років розслідування, 33 обшуків, 170 допитів свідків, 46 експертиз та 80 вилучень документів.



Олександр Аваков

До речі, трохи більше ніж півроку тому Холодницький особисто дякував детективам НАБУ за зібрані докази проти сина Авакова. Місяць до того справу навіть готували до передачі до суду. Чому ж справу проти сина та заступника міністра закрили тільки зараз? Тому що до останнього сподівались, що все можна буде вирішити в судах.

Після ухвалення закону про Антикорупційний суд з нормою про те, що апеляція вже початих справ розглядатиметься в звичайних судах, а не Антикорупційному, син міністра внутрішніх справ теж міг би спати спокійно. Але тут Авакову "не підфартило" і скандальну правку скасували. Тобто, справа сина міністра пішла б вже у новий Антикорупційний суд. Тому Аваков "включив" Холодницького, який нахабно закрив справу.

Провадження проти голови Центральної виборчої комісії Охендовського.

Ця справа – хрестоматійна. Вона про те, як насправді, використовуючи законні інструменти, прокурори в Україні тихенько "зливають" кримінальні провадження.

Справа проти Охендовського стала першою з "чорної бухгалтерії" "Партії регіонів". Експертиза підтвердила правдивість підпису Голови ЦВК в "амбарній книзі регіоналів". НАБУ підозрює його в отриманні понад 160 тисяч доларів від "Партії регіонів" для закордонних поїздок, протягом яких він переконував західних партнерів у демократичності та прозорості виборів в Україні за часів Януковича.

Але прокурори Холодницького підіграли голові ЦВК, зробивши все, аби справа не була закінчена.

Коли детективи були готові направляти справу до суду, Холодницький запросив підтвердження того, що голова ЦВК витрачав гроші, видані йому регіоналами. Для цього прокурори змусили детективів НАБУ писати запити в правоохоронні органи Німеччини, Бельгії, Польщі, Франції та інших країн, щоб ті підтвердили, що Охендовський насправді витрачав там кошти.



Михайло Охендовський

Міжнародні запити, відповіді на які займають щонайменше півроку, дають підстави зупинити розслідування до отримання на них відповідей. Цією "лазівкою" і скористалися в САП. Саме тому Холодницький зупинив розслідування справи, хоча перед тим заявляв про готовність направити її в суд негайно.

Цим, звичайно ж, скористалися адвокати Охендовського і пішли в суд, який постановив – справу або закрити, або передати до суду. Лежати два роки в прокуратурі вона не може. Тим не менше, Холодницький вже три місяці поспіль не виконує рішення суду, тож справа і надалі "валяється" в САП, передавати її до суду ніхто не збирається.

Про спробу підкупу виконувача обов'язків міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

Відео про те, як Супрун пропонували хабар у вигляді квартири в передмісті Києва облетіло всі телеканали. Справа банальна – Супрун пропонували поставити дороге обладнання в місцеву лікарню, за що вона мала отримати новеньку квартиру в новобудові. Здавалося б, благородна справа – от тільки на відео, оприлюдненому НАБУ, мер Вишневого Ілля Діков розповідає, як буде "заробляти" на державному обладнанні: "Ми беремо 50% там, грубо кажучи, пишемо 100 гривень в день. Соціальні, тобто ветерани, малозабезпечені, всі інші, які там ідуть, грубо кажучи, в день там, 10 талончиків".

Очевидніше не буває, але раптом прокурор починає затягувати справу.

Як виявилося пізніше, Назар Холодницький працював з Іллею Діковим в правоохоронній системі Києво-Святошинського району. Пізніше він навіть вів як прокурор його особисту справу, в якій Діков, користуючись зв’язками, добився відкриття провадження проти свого боржника, де навіть мови про кримінал бути не могло.

Також на плівках із записом розмов керівника САП в його кабінеті чути, як Холодницький грубо втручається в хід розслідування – надає фігуранту справи інструкції щодо свідчень та вимагає у прокурорів забрати з суду клопотання про обшуки. І знову виявляється, що фігурант, якого інструктував Холодницький, також не чужа йому людина, а його товариш та заступник директора забудовника "Акварелі", в будинку якого живе сам Холодницький.



Ілля Діков

Після відео та плівок, оприлюднених НАБУ, керівник САП публічно заявив що не бачить підстав для оголошення підозри в цій справі, що означає, що справа, при всіх зібраних доказах, буде закрита.

Справа керівника Національної академії сухопутних військ.

Журналісти-розслідувачі знайшли незадекларовані елітні будинки та "Лексус" у керівника Академії сухопутних військ Павла Ткачука. Все майно було записано на його тещу, 88-річну пенсіонерку, та не внесено в декларацію. Детективи НАБУ розпочали розслідування брехні в декларації та незаконного збагачення.



Павло Ткачук

Але замість того, щоб з’ясовувати походження цих грошей та майна, що точно не могла собі дозволити теща-пенсіонерка, прокурори САП просто закрили справу.

Причиною закриття стала відсутність інформації про походження коштів. Тобто прокурори Холодницького повірили на слово Ткачуку та членам його сім’ї, які заявили, що теща все заробила сама, але оскільки вона померла, то довести самостійно це не може. Мало того, прокурори дійшли висновку, що Ткачук не користується елітним будинком, в якому живе із сім’єю, тому що станом на 31 грудня 2015 року він в ньому не перебував. А знаєте чому – тому що він їздив на відпочинок!

Насправді, цим рішенням прокурори новоствореної після Майдану Антикорупційної прокуратури відкрили "скриньку Пандори", адже тепер будь-який ТОП-посадовець, який живе в незадекларованому будинку, може на Новий Рік злітати на відпочинок і таким чином уникнути кримінальної відповідальності, мовляв він в цьому будинку не проживає.

Справа Міжнародних Авіаліній Коломойського.

Протягом трьох років авіакомпанія МАУ, підконтрольна Ігорю Коломойському, включала в вартість квитків суму державного збору, який, МАУ повинна була сплачувати в спеціальний державний фонд. Проте, як з'ясували детективи НАБУ, компанія зараховувала гроші від пасажирів собі в дохід. Лише за два роки у такий спосіб компанія "заробила" додатково 150 мільйонів гривень. Тобто, люди зі своїх коштів за квитки сплачували державний збір, який керівники МАУ просто привласнили.

Уявіть собі, що ви купуєте в супермаркеті продукти, платите податок, включений у вартість чеку, а компанія його потім не перераховує державі, а привласнює собі. Мало того, пояснює це тим, що цей податок незаконний і його не мали права збирати з громадян, але так, як вже зібрали, то не роздавати ж його назад усім, хто вже заплатив.

Аналогічна ситуація і з МАУ. НАБУ після проведеного розслідування підготувало три підозри керівництву авіакомпанії, однак Холодницький заблокував їх погодження, пояснюючи тим, що треба почекати фінальних судових рішень у спорі МАУ та держави.



Ігор Коломойський

Єдине що замовчує Холодницький – судові спори впливають тільки на те, у кого вкрали гроші: в держави чи в пасажирів. Проте ніяк не спростовують факту "крадіжки", за яку НАБУ і хотіли покарати "схемщиків" Коломойського.

І бонусом – справа екс-голови НАЗК Наталії Корчак.

Скандальна екс-голова Національного агентства з питань запобігання корупції, яке мало перевіряти декларації чиновників, сама не задекларувала автомобіль та паркомісце в столиці.

Детективи НАБУ почали цю справу завдяки матеріалам журналістів та зібрали всі докази, щоб повідомити Корчак про підозру. Холодницький втрутився в діяльність прокурора в цій справі та дав йому вказівку не погоджувати НАБУ проведення остаточних слідчих дій по справі. Все це стало відомо також через оприлюднені матеріали "прослушки" з його кабінету.

Пізніше САП офіційно ж відмовився оголошувати підозру Корчак, стверджуючи, що справа недоопрацьована.

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Розповів вам лише про п’ять справ. Насправді їх набагато більше. Описати всі не вистачило би і кількох годин.

Отже, дійсно, Холодницький міг би ввійти в історію України не просто як перший антикорупційний прокурор, а як прокурор, що змінив її хід. Натомість він обрав стандартний "шлях прокурора": "кришування" корупціонерів, продаж кримінальних проваджень, плазування перед політиками.

Мусимо зробити так, щоб Назар Холодницький прокляв день, коли він цей вибір зробив. Не заради помсти, а задля створення прецеденту покарання, щоб його наступник та й будь-який інший прокурор боялися повторити долю Холодницького.