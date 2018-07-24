Мітинг під САП: як Аваков і його" тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце

Я маю пораду опозиційним політикам, критикам влади та господиням. Зелінку треба відтирати або спиртом, або, не повірите, оливковою олією. Останнє набагато приємніше, проте, холера, і значно дорожче. Тож спирт– нормальний вибір. А тепер давайте про дійсно важливе.

Вибори Президента ще не відбулися, а Порошенко уже пусте місце. І це не було би поганою новиною, якби Порошенко не був чинним Президентом, а значить – гарантом Конституції.

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Дивіться про що я. "Тітушки" Авакова напали на Національне Антикорупційне Бюро України. Спочатку вони зайшли до громадської приймальні нібито звернення передати. Усередині вони зіпсували камеру, виламали двері, металеву ролету й увірвалися у хол НАБУ.

Доблесна реформована поліція, яка перебувала поруч, жодним чином не заважали їхнім діям. І тільки після того, як "тітушки" Авакова почали трощити меблі та погрожувати працівникам НАБУ, представники МВС зайшли всередину і ввічливо попросили їх вийти. Мабуть, рятували від спецназу НАБУ, який якраз збирався повкладати їх мордами в бетон.



Фото з мітингу

Давайте ще раз. "Тітухани" міністра МВС вриваються в приміщення правоохоронного органу. Більше того, вони – проплачені. Погодьтеся подія не з пересічних. Знаєте, як на це реагує чинний президент і гарант Конституції? Ніяк. Порошенко навіть на формальну суху заяву у соцмережах не спромігся. Навіть без згадки в ній прізвища Авакова. Ну, я розумію, що Порошенко насолоджувався кадрами погрому в холі НАБУ, але ж є формальні функції Президента, якісь елементарні норми пристойності.

Коли президент (навіть з прізвищем Порошенко) заходить до кімнати, згідно з протоколом, громадяни України встають. Це не про Порошенка, а про норми пристойності. Коли "тітушки" Авакова, або будь-хто інший вривається до НАБУ, або, врешті-решт, до будь-якого іншого правоохоронного органу, президент зобов’язаний реагувати.

Незалежно від того хоче він чи не хоче це робити, його посада як Гаранта Конституції вимагає від нього реакції. Ну хоча би якоїсь вшивої заяви. Ну хоча б чогось. Минув тиждень, а Порошенко про це – ні пари з вуст. Ну, може Президент був дуже зайнятий? Може, він дійсно не мав часу на таку дрібничку, як напад тітушок міністра МВС на приміщення Антикорупційного Бюро.

Давайте підсумуємо. Проплачені "тітушки" Арсена Авакова нападають на приміщення НАБУ, яке розслідує розкрадання сина Авакова. Своєю чергою, поліція Авакова демонстративно нічого не робить. Тобто, я так розумію, що в країні тепер не Порошенко, а Аваков головний. Хрін редьки, звичайно, не солодший, але хоч прояснилося все. Цікаво, як зараз почувається Порошенко?

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Уявляєте, він переміг на виборах президента в першому турі. Завів у Верховну Раду найбільшу фракцію. Призначив свого прем’єр-міністра, генпрокурора, голову СБУ. На початку мав підтримку цілого народу і допомогу усього цивілізованого світу. І вже через чотири роки, маючи на старті такі можливості, боїться відкрити рота, коли "тітушки" міністра МВС Авакова вриваються в приміщення правоохоронного органу. Оце ганьба. Не уявляю, як після такого на вибори йти.

Ну і наостанок про справедливість, як одну з ключових вимог Революції Гідності. Уявіть, що це я, наприклад, з Автомайданом увірвався б в приміщення, скажімо, МВС. Переконаний, що мені б не те що зелінки в очі нал'яли, а за десять секунд уже відбили кінцівки кийками та спакували б в автозак.

Пам’ятаєте, як орли Авакова ставили на коліна в сніг протестувальників на Грушевського? Коли це викликало обурення українців, міністр МВС переконував усіх, що це типова практика дій поліції в усьому світі. Задоволені, усміхнені рила Аваковських тітушок, яких поліція відпустила після нападу на НАБУ, доводить, що, коли йдеться про своїх, практика в національної поліції Авакова зовсім інша.

До речі, таку саму практику національна поліція Авакова продемонструвала, відпустивши його тітушок, які напали на мирну акцію проти Холодницького, який закрив кримінальну справу проти сина Авакова. В тому нападі реформована національна поліція нічого не робила так само показово і огидно, як і при нападі тітушок Авакова на НАБУ. В обох випадках нацполіція Авакова просто підіграла "тітушкам" власного міністра.



Віталій Шабунін та Ілля Кива

У підсумку подій минулого тижня, я навіть не знаю, хто для мене більш огидний: тітушковод Аваков чи пусте місце Порошенко. Тішить лише майже від’ємний рейтинг в обох політиканів. Нам, як країні, не так довго залишилося жити з обома цими персонажами. Безперечно вони і їхні політичні сили, відчуваючи закінчення свого володарювання, діятимуть щораз відвертіше та огидніше, залишаючи більше доказів, а значить полегшуючи покарання після зміни влади.

Це покарання зобов’язані добитися не через помсту, а заради уроку. Того уроку, який Порошенко, Аваков, Луценко і вся їх гоп-компанія продала людям Януковича, жодного з них не покаравши. Покарання цих же мусимо добитися, щоб наступним неповадно було. Без прецедента покарання найвищих посадових осіб влади минулої, кожна наступна влада творитиме такий самий безлад. Поведінка Порошенка й Авакова – найкращий тому доказ.

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Зі свого боку ми як виборці просто не маємо права віддавати свій голос за кандидатів, які таке покарання для цих політиків нам не гарантують.