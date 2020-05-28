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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ SPACEX КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
БЛОГ Павел Ковтонюк
Заместитель министра здравоохранения с 2016 по 2019 годы

Коронавирус до сих пор в Украине: почему цифры постоянно "скачут"?

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Почему количество новых больных коронавирусом колеблется с большой разницей в определенные дни?
Почему количество новых больных коронавирусом колеблется с большой разницей в определенные дни? / the times

Уверен, что вы ежедневно следите за новыми обнаруженными случаями COVID-19. И вероятно думаете: что это такое, что цифры "скачут" каждый день? Идет оно на спад или нет? Что происходит?

Вихідні – святе!

Щоб зрозуміти, краще дивитися за тижнями, а не за днями. Це пов'язано з особливостями роботи нашої системи тестування. Вона виявляє більше випадків у робочі дні, а у вихідні – менше. А дані з лабораторій публікуються за попередні дні.

Зверніть увагу! Відмінники та двієчники, або Перший раз в коронавірусний клас

коронавірус в україні виявлення вірусу
На цьому графіку – середня кількість нових виявлених випадків за днями тижня. Дані за останні 7 тижнів.

Добре видно, що у понеділок та вівторок в середньому завжди випадків менше. Це тому, що це дані з лабораторій за суботу та неділю. А в суботу та неділю тестів проводять менше.

З середи по неділю публікують дані за робочі дні, тому кількість випадків більш-менш однакова.

виявленні викпадки коронавірусу за тижнями

Тому подивіться на цей графік – це динаміка кількості нових виявлених випадків по тижнях. Чітко видно, що потроху, але спадає. Дай бог, буде і далі спадати.

Автор: Павел Ковтонюк
Теги: Публикации Новости Украины Тесты на коронавирус Коронавирус в Украине Новости Здоровье
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