Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Дім Агро Дизайн Інвестиції Нерухомість Смачно Покер Auto Краса Сім'я Освіта Likar Афіша
more
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
Пряма трансляція на
Останні випуски
ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ SPACEX КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
БЛОГ Павло Ковтонюк
Заступник міністра охорони здоров'я з 2016 по 2019 роки

Коронавірус досі в Україні: чому цифри постійно "стрибають" та чи йде на спад?

-
Коронавірус в Україні - чому цифри постійно стрибають?- 24tv
Чому кількість нових хворих на коронавірус коливається з великою різницею у певні дні? / the times

Впевнений, що ви щодня стежите за новими виявленими випадками COVID-19. І мабуть думаєте: що воно таке, що цифри "скачуть" щодня? Іде воно на спад чи ні? Що відбувається?

Вихідні – святе!

Щоб зрозуміти, краще дивитися за тижнями, а не за днями. Це пов'язано з особливостями роботи нашої системи тестування. Вона виявляє більше випадків у робочі дні, а у вихідні – менше. А дані з лабораторій публікуються за попередні дні.

Зверніть увагу! Відмінники та двієчники, або Перший раз в коронавірусний клас

коронавірус в україні виявлення вірусу
На цьому графіку – середня кількість нових виявлених випадків за днями тижня. Дані за останні 7 тижнів.

Добре видно, що у понеділок та вівторок в середньому завжди випадків менше. Це тому, що це дані з лабораторій за суботу та неділю. А в суботу та неділю тестів проводять менше.

З середи по неділю публікують дані за робочі дні, тому кількість випадків більш-менш однакова.

виявленні викпадки коронавірусу за тижнями

Тому подивіться на цей графік – це динаміка кількості нових виявлених випадків по тижнях. Чітко видно, що потроху, але спадає. Дай бог, буде і далі спадати.

Автор: Павло Ковтонюк
Теги: Новини України Публікації Тести на коронавірус Коронавірус в Україні Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Зберігайте дистанцію, а ми зробимо парад: навіщо це Путіну?
сьогодні , 08:40 Зберігайте дистанцію, а ми зробимо парад: навіщо це Путіну?
Блог Медіа
"Не вміла пити": історія родини, що удочерила ромську дівчинку
27 травня , 21:30 "Не вміла пити": історія родини, що удочерила ромську дівчинку
Дарія Нестеренко
Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям
26 травня , 20:01 Формула успіху: аграрії бережуть воду – вода допомагає аграріям