Коронавірус досі в Україні: чому цифри постійно "стрибають" та чи йде на спад?

Щоб зрозуміти, краще дивитися за тижнями, а не за днями. Це пов'язано з особливостями роботи нашої системи тестування. Вона виявляє більше випадків у робочі дні, а у вихідні – менше. А дані з лабораторій публікуються за попередні дні.

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На цьому графіку – середня кількість нових виявлених випадків за днями тижня. Дані за останні 7 тижнів.

Добре видно, що у понеділок та вівторок в середньому завжди випадків менше. Це тому, що це дані з лабораторій за суботу та неділю. А в суботу та неділю тестів проводять менше.

З середи по неділю публікують дані за робочі дні, тому кількість випадків більш-менш однакова.

Тому подивіться на цей графік – це динаміка кількості нових виявлених випадків по тижнях. Чітко видно, що потроху, але спадає. Дай бог, буде і далі спадати.