В Токио зафиксировали новую вспышку коронавирусной инфекции. Власти города решили платить владельцам ночных клубов и баров, чтобы они не работали.

Власти по закону не могут заставить заведения закрыться, поэтому решили поддержать их экономически, пишет The Guardian.

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Отныне каждый бар получит 4 670 долларов (примерно 126 тысяч гривен) за то, что они закроются на 10 и более дней.

Представитель японской Ассоциации ночных развлечений Каори Кога заявила, что большое количество новых случаев заражения коронавирусом может создать проблемы для других сфер бизнеса.

Но мы пытаемся принять меры для предотвращения заражения в наших заведениях,

– добавила она.

В целом власть не рассматривает возможность закрытия других предприятий и бизнеса. В эти выходные возобновляются футбольные и бейсбольные чемпионаты Японии, в частности на матчи будут пускать посетителей.

Заметим, что за прошедшие сутки в Токио обнаружили рекордные 224 новых случая.