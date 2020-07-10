У Токіо зафіксували новий спалах коронавірусної інфекції. Влада міста вирішила платити власникам нічних клубів та барів, щоб вони не працювали.

Влада за законом не може примусити заклади закритися, тому вирішила підтримати їх економічно, пише The Guardian.

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Відтепер кожен бар отримає 4 670 доларів (приблизно 126 тисяч гривень) за те, що вони закриються на 10 і більше днів.

Представниця японської Асоціації нічних розваг Каорі Кога заявила, що велика кількість нових випадків зараження коронавірусом може створити проблеми для інших сфер бізнесу.

Але ми намагаємося вжити заходів для запобігання зараження в наших закладах,

– додала вона.

Загалом влада не розглядає можливість закриття інших підприємств та бізнесу. Цими вихідними відновлюються футбольні та бейсбольні чемпіонати Японії, зокрема на матчі пускатимуть відвідувачів.

Зауважимо, що за минулу добу у Токіо виявили рекордні 224 нові випадки коронавірусу.