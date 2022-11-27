В этом убеждены сами жители страны. Они вышли на массовые протесты против жесткого ограничения COVID-19. Усилил протестные настроения пожар, вспыхнувший в многоэтажке на днях.

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Решения власти привели к смертям

Напомним, что в четверг в многоэтажке в Урумчи, столице региона Синьцзян, вспыхнул пожар. Тогда от огня погибли 10 человек. И многие пользователи сети высказали предположение, что причиной этого стала частичная блокировка здания. Мол, поэтому люди не могли вовремя убежать и спастись.

Этот пожар вызвал очередную волну гражданского неповиновения. Как отмечают журналисты, такое наблюдается впервые с момента прихода к власти Си Цзиньпина.

Так, в Шанхае жители собрались в субботу вечером на Вилумучи-роуд, названной в честь Урумчи. Там люди чтили память тех, кто погиб в результате пожара. Впоследствии толпа подняла чистые листы бумаги – символ протеста против цензуры.

Люди протестовали против цензуры, подняв белые листы бумаги: смотрите видео

Кроме того, митингующие выкрикивали: "Отмените блокировку для Урумчи, отмените блокировку для Синьцзяна, отмените блокировку для всего Китая!". Вскоре другая группа выкрикивала: "Долой Коммунистическую партию Китая, прочь Си Цзиньпина".

Что не так с коронавирусом в Китае

Заметим, что в Китае продолжают придерживаться политики нулевой борьбы с COVID-19. В то время большинство стран мира учатся с ним сосуществовать. Заметим, что за последние несколько дней количество новых случаев рекордно выросло. К примеру, в субботу зафиксировали около 40 тысяч новых случаев инфицирования.

Сам Китай защищает политику Си Цзиньпина. Ее считают спасительной и необходимой во избежание перегрузки системы здравоохранения. Более того, официальные лица пообещали продолжать ограничения, хотя и растет напряжение среди общественности.

Заметим, что с понедельника жители Урумчи смогут хоть немного вернуться к привычной жизни. Тогда возобновят работу общественного транспорта. Подчеркнем, что карантин в этом городе длится более 100 дней.

Цифры новых случаев растут

Добавим, что в воскресенье Национальная комиссия здравоохранения сообщила, что 26 ноября в Китае зарегистрирован 39 791 новый случай коронавирусной инфекции: у 3709 COVID-19 протекал с симптомами, а у 36 082 – без. Днем ранее говорилось о 35 183 новых случаях.

Внимание! Данные Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о снижении смертельных исходов в мире от COVID-19 почти на 90% с начала 2022 года.

Прыжки статистики инфицирования зафиксированы практически повсюду. К примеру, в Пекине цифры выросли на 66% до 4307 случаев по сравнению с 2595 днем ранее. На 15% возросло количество инфицированных в Чунцине – до 8861 случая. Незначительный спад – практически отсутствует – наблюдался в Гуанчжоу. Речь идет о 7412 против 7419 случаев.