Как коронавирус повлиял на медицинскую реформу: неожиданное заявление Степанова
Максим Степанов заявил, что коронавирус помог переосмыслить некоторые элементы медицинской реформы в Украине. Он пояснил, что если бы COVID-19 пришел в Украину позже, но никаких изменений в системе здравоохранения не произошло, то ситуация была бы хуже, чем в Италии.
Пандемия повлияла на переосмысление определенных элементов медицинской реформы. Об этом сказал глава Минздрава в интервью ТСН.ua.
Актуально Не может быть никакой "уровниловки", – Степанов раскритиковал второй этап медреформы
По мнению Степанова, коронавирус показал, что государство должно платить за готовность принимать инфекционных больных.
Согласно этой реформе, пакет лечения больных теми или иными инфекционными болезнями – также за пролеченный случай. Если бы мы ничего не меняли, оно бы так себе двигалось и года через три пришел COVID, то у нас было бы хуже, чем в Италии, наверное, раза в два. Жизнь и здоровье людей – это главное, что должна учитывать реформа,
– подчеркнул глава Минздрава.
Он подытожил, что реформа должна учитывать основную цель – жизнь и здоровье людей.
Медицинская реформа в Украине: главное
- Медицинская реформа стартовала в Украине в 2018 году. Первый этап реформы коснулся первичного звена, на который возлагалась большая надежда, так как на этом уровне до 90% медицинских проблем с больным решал семейный врач.
- В 2019 году реформа коснулась экстренной медицинской помощи, которая стартовала в Донецкой, Одесской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой областях и городе Киев.
- Второй этап медицинской реформы стартовал 1 апреля 2020 года. Предполагается, что медицинские учреждения, оказывающие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь, будут получать финансирование по договору с НСЗУ.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с 1 июня меняется финансирование медицинских учреждений. Это, соответственно, останавливает реализацию второго этапа медицинской реформы, которая началась 1 апреля.
- Экс-заместитель Ульяны Супрун Ольга Стефанишина заявила, что остановка реформы вернет украинцев в прошлое и мы дальше будем платить взятки за медицинские услуги.