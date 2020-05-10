Как коронавирус повлиял на медицинскую реформу: неожиданное заявление Степанова

Максим Степанов заявил, что коронавирус помог переосмыслить некоторые элементы медицинской реформы в Украине. Он пояснил, что если бы COVID-19 пришел в Украину позже, но никаких изменений в системе здравоохранения не произошло, то ситуация была бы хуже, чем в Италии.

Пандемия повлияла на переосмысление определенных элементов медицинской реформы. Об этом сказал глава Минздрава в интервью ТСН.ua.

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По мнению Степанова, коронавирус показал, что государство должно платить за готовность принимать инфекционных больных.

Согласно этой реформе, пакет лечения больных теми или иными инфекционными болезнями – также за пролеченный случай. Если бы мы ничего не меняли, оно бы так себе двигалось и года через три пришел COVID, то у нас было бы хуже, чем в Италии, наверное, раза в два. Жизнь и здоровье людей – это главное, что должна учитывать реформа,

– подчеркнул глава Минздрава.

Он подытожил, что реформа должна учитывать основную цель – жизнь и здоровье людей.

Медицинская реформа в Украине: главное