Як коронавірус вплинув на медичну реформу: неочікувана заява Степанова

Максим Степанов заявив, що коронавірус допоміг переосмислити певні елементи медичної реформи в Україні. Він пояснив, що якби COVID-19 прийшов би в Україну пізніше, але ніяких змін у системи охорони здоров'я не відбулися, то ситуація була б гірше, ніж в Італії.

Пандемія вплинула на переосмислення певних елементів медичної реформи. Про це сказав очільник МОЗ в інтерв'ю ТСН.ua.

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На думку Степанова, коронавірус показав, що держава повинна сплачувати за готовність приймати інфекційних хворих.

Згідно з цією реформою, пакет лікування хворих на ті чи інші інфекційні хвороби – також за пролікований випадок. Якби ми нічого не змінювали, воно б так собі рухалося і років через три прийшов COVID, то в нас би було гірше, ніж в Італії, напевно, разів у два. Життя і здоров'я людей – це головне, що повинно враховувати реформа,

– наголосив очільник МОЗ.

Він підсумував, що реформа повинна враховувати основну мету – життя і здоров'я людей.

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