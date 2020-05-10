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Як коронавірус вплинув на медичну реформу: неочікувана заява Степанова

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Як коронавірус вплинув на медичну реформу
Як коронавірус вплинув на медичну реформу / Unsplash

Максим Степанов заявив, що коронавірус допоміг переосмислити певні елементи медичної реформи в Україні. Він пояснив, що якби COVID-19 прийшов би в Україну пізніше, але ніяких змін у системи охорони здоров'я не відбулися, то ситуація була б гірше, ніж в Італії.

Пандемія вплинула на переосмислення певних елементів медичної реформи. Про це сказав очільник МОЗ в інтерв'ю ТСН.ua.

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На думку Степанова, коронавірус показав, що держава повинна сплачувати за готовність приймати інфекційних хворих.

Згідно з цією реформою, пакет лікування хворих на ті чи інші інфекційні хвороби – також за пролікований випадок. Якби ми нічого не змінювали, воно б так собі рухалося і років через три прийшов COVID, то в нас би було гірше, ніж в Італії, напевно, разів у два. Життя і здоров'я людей – це головне, що повинно враховувати реформа,
– наголосив очільник МОЗ.

Він підсумував, що реформа повинна враховувати основну мету – життя і здоров'я людей. 

Медична реформа в Україні: головне

  • Медична реформа стартувала в Україні у 2018 році. Перший етап реформи торкнувся первинної ланки, на яку покладалася велика надія, тому що на цьому рівні до 90% медичних проблем з хворим вирішував сімейний лікар.
  • У 2019 році реформа торкнулася екстреної медичної допомоги, яка стартувала у Донецькій, Одеській, Тернопільській, Полтавській, Вінницькій областях та місті Київ.
  • Другий етап медичної реформи стартував 1 квітня 2020 року. Передбачено, що медичні заклади, які надають спеціалізовану (міські, районні лікарні) і високоспеціалізовану (обласні лікарні й центри) медичну допомогу, отримуватимуть фінансування за договором з НСЗУ.
  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з 1 червня змінюється фінансування медичних закладів. Це, відповідно, зупиняє реалізацію другого етапу медичної реформи, яка розпочалася 1 квітня.
  • Ексзаступниця Уляни Супрун Ольга Стефанишина заявила, що зупинення реформи поверне українців у минуле і ми далі платитимемо хабарі за медичні послуги.
Автор: Альона Захарова
Теги: Максим Степанов Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Медична реформа
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