Юрий Бутусов заразился коронавирусом: он контактировал с Разумковым и другими политиками
У известного журналиста и главного редактора издания Цензор.Нет 19 июля подтвердили коронавирус. По его словам, он не знает где мог подцепить инфекцию.
Юрий Бутусов написал о диагнозе на своей фейсбук-странице, чтобы сообщить всем, кто контактировал с ним в течение последнего времени.
Актуально COVID-19 в Киеве: 87 новых больных за сутки
Что известно о коронавирусе у Бутусова
По словам журналиста, он чувствует себя хорошо. У него температура 36,9 – 37,2 и небольшая ломота в суставах. Других симптомов, в частности боли в горле и кашля, нет.
В то же время он не знает, где мог подхватить COVID-19.
Бутусов добавил, что сейчас находится на самоизоляции вместе с семьей в доме.
Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимания, однако в таком случае лучше не тянуть с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств,
– рассказал Бутусов.
С кем контактировал Бутусов
В четверг, 16 июля, Юрий Бутусов принял участие в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".
Кто из политиков был в студии вместе с Бутусовым
- спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков,
- глава политической партии "Слуга Народа", первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко,
- сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко,
- народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский,
- глава партии и фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко,
- сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко,
- глава политической партии и член депутатской группы "За будущее" Игорь Палица.
Бутусов во время программы сидел рядом с Ириной Геращенко с одной стороны и Александром Корниенко с другой. В комментариях к посту журналиста Ирина Геращенко написала, что тоже проверится на наличие COVID-19.
Ответ Ирины Геращенко под постом Бутусова / Скриншот
Также в телепрограмме приняли участие эксперт аналитического портала "Слово и дело" Валентин Гладких, руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко, политтехнолог Сергей Гайдай, журналист и политик Алексей Мустафин, политтехнолог Виктор Уколов.
Что известно о Юрии Бутусове?44-летний журналист – главный редактор сайта "Цензор.нет". Родом из Киева. После начала российской агрессии Бутусов значительное внимание уделяет войне на Донбассе.
Он также является автором серии очерков о событиях Революции Достоинства, в которой принимал активное участие.