У известного журналиста и главного редактора издания Цензор.Нет 19 июля подтвердили коронавирус. По его словам, он не знает где мог подцепить инфекцию.

Юрий Бутусов написал о диагнозе на своей фейсбук-странице, чтобы сообщить всем, кто контактировал с ним в течение последнего времени.

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Что известно о коронавирусе у Бутусова

По словам журналиста, он чувствует себя хорошо. У него температура 36,9 – 37,2 и небольшая ломота в суставах. Других симптомов, в частности боли в горле и кашля, нет.

В то же время он не знает, где мог подхватить COVID-19.

Бутусов добавил, что сейчас находится на самоизоляции вместе с семьей в доме.

Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимания, однако в таком случае лучше не тянуть с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств,

– рассказал Бутусов.

С кем контактировал Бутусов

В четверг, 16 июля, Юрий Бутусов принял участие в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Кто из политиков был в студии вместе с Бутусовым

спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков,

глава политической партии "Слуга Народа", первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко,

сопредседатель фракции партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко,

народный депутат от фракции партии "Слуга народа" Александр Дубинский,

глава партии и фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко,

сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко,

глава политической партии и член депутатской группы "За будущее" Игорь Палица.

Бутусов во время программы сидел рядом с Ириной Геращенко с одной стороны и Александром Корниенко с другой. В комментариях к посту журналиста Ирина Геращенко написала, что тоже проверится на наличие COVID-19.



Ответ Ирины Геращенко под постом Бутусова / Скриншот

Также в телепрограмме приняли участие эксперт аналитического портала "Слово и дело" Валентин Гладких, руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко, политтехнолог Сергей Гайдай, журналист и политик Алексей Мустафин, политтехнолог Виктор Уколов.