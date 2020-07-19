У відомого журналіста та головного редактора видання "Цензор.Нет" 19 липня підтвердили коронавірус. За його словами, він не знає де міг підчепити інфекцію.

Юрій Бутусов написав про діагноз на своїй фейсбук-сторінці, щоб повідомити всіх, хто контактував з ним протягом останнього часу.

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Що відомо про коронавірус у Бутусова

За словами журналіста, він почуває себе добре. У нього температура 36,9 – 37,2 і невелика ломота в суглобах. Інших симптомів, зокрема болю в горлі та кашлю немає.

Водночас він не знає, де міг підходипити COVID-19.

Бутусов додав, що наразі перебуває на самоізоляції разом із сім'єю в будинку.

Якби не епідемія, я міг би і не звернути увагу, проте в такому випадку краще не зволікати з тестуванням. Його роблять дуже швидко, це не створює великих незручностей,

– розповів Бутусов.

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