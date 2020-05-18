Новости о коронавирусе 18 мая: открытие пляжей и массовое ИФА-тестирование
Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 мая. Вскоре в Украине могут открыть пляжный сезон: ученые подтверждают уничтожение коронавируса в морской соли и под действием ультрафиолета. Киев откроет спортивные залы и промышленные рынки с 22 мая. Во Франции хотят восстановить туристический сезон.
Новости о коронавирусе в Украины 18 мая
Статистика распространения коронавируса в Украине
В Украине подтвердили 18 616 случаев COVID-19. За сутки количество выявленных случаев составляет 325. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Украине умерли 535 человек. 21 пациент умер за последние сутки. 5 275 пациентам уже удалось выздороветь, 160 из них – за сутки.
Актуально Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
Главное о распространении коронавируса
- Среди регионов худшая ситуация в Черновицкой области – там уже 2 713 случаев. Плохая ситуация и в столице – там уже 2 321 случай.
- В Вооруженных силах подтвердили уже более 100 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки подтвердили 4 новых инфицирования, пока болеют 40 человек. Двое военных в результате коронавируса умерли, а 78 уже выздоровели.
- Коронавирус беспощадно "косит" медиков. За последние сутки инфекцию обнаружили еще в 81 медика. Всего в Украине уже 3 650 работников медицинской сферы заболели COVID-19. В то же время с начала эпидемии коронавируса смогли побороть болезнь 1 355 медработников.
- В 11 странах мира сейчас лечится от коронавируса 141 украинец. За рубежом умерли 8 наших граждан, половина из них – в Италии.
Распространение коронавируса в Украине по областям:
- Винницкая область – 733 (386 выздоровели);
- Волынская область – 625 (150 выздоровели);
- Днепропетровская область – 843 (95 выздоровели);
- Донецкая область – 131 (42 выздоровели);
- Житомирская область – 564 (149 выздоровели);
- Закарпатская область – 901 (189 выздоровели);
- Запорожская область – 382 (185 выздоровели);
- Ивано-Франковская область – 1221 (513 выздоровели);
- г. Киев – 2321 (224 выздоровели);
- Киевская область – 1224 (212 выздоровели);
- Кировоградская область – 445 (319 выздоровели);
- Луганская область – 42 (22 выздоровели);
- Львовская область – 1066 (206 выздоровели);
- Николаевская область – 262 (82 выздоровели);
- Одесская область – 764 (60 выздоровели);
- Полтавская область – 264 (189 выздоровели);
- Ровненская область – 1167 (353 выздоровели);
- Сумская область – 163 (89 выздоровели);
- Тернопольская область – 1081 (599 выздоровели);
- Харьковская область – 789 (147 выздоровели);
- Херсонская область – 168 (126 выздоровели);
- Хмельницкая область – 267 (67 выздоровели);
- Черкасская область – 372 (207 выздоровели);
- Черновицкая область – 2713 (634 выздоровели);
- Черниговская область -108 (31 выздоровел).
Главные новости о коронавирусе в Украине
Открытие пляжного сезона
Минздрав разрешит пляжам работать в этом сезоне. Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Министерство здравоохранения провело консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней. Исследователи подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. Однако посещать пляжи нужно будет с соблюдением санитарных норм: в маске и с дистанцией.
Ослабление карантина в Киеве
После 22 мая в Киеве начнется следующий этап ослабления карантина. В частности, заработают спортивные учреждения, рынки, магазины и наземный транспорт.
Что откроется в Киеве с 22 мая
- промышленные рынки;
- крупные магазины площадью до 1000 квадратных метров;
- спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов;
- наземный транспорт (в обычном режиме).
Восстановление метро
Кроме подготовки к полноценной работе наземного транспорта, Киев готовится и к открытию метро уже с 25 мая.
Когда разрешат концерты
В последнюю очередь. Все массовые мероприятия будут оставлять под запретом до последнего. На проведение фестивалей, концертов, массовых митингов и тому подобного не стоит ждать до стабилизации ситуации. К тому же смягчение карантина будет происходить в тех областях, которые будут отвечать эпидемиологическим показателям.
Тестирование на антитела к коронавирусу
С 18 мая в Украине начнут проводить ИФА-тесты людям, которые переболели коронавирусом. Плазму их крови используют для разработки нового препарата против COVID-19. Поиски добровольцев проходят нелегко, ведь количество потенциальных доноров очень ограничено: сейчас их в Украине всего чуть больше 5 тысяч.
Протесты медиков
Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф вышли на протест в Харькове. Они требовали 300% надбавки и качественных костюмов индивидуальной защиты. Однако, протестовали медики не полным составом. Вышли только те, у кого был выходной, другие – выезжали на вызовы и полноценно выполняли работу.
Проверка киевских интернатов
После вспышки коронавируса в Дарницком интернате для девочек в Киеве, провели проверку всех учебных заведений этого типа. Всего таких заведений в столице восемь.
Новости о коронавирусе в мире за 18 мая
Главное о коронавирусе в мире
Топ-5 стран по количеству инфицированных:
- США – 1 486 742;
- Россия – 290 678;
- Великобритания – 244 995;
- Бразилия – 241 080;
- спания – 230 698.
- В Брюсселе, столице Бельгии, врачи и другие медработники устроили акцию протеста против главы правительства Софи Вильмес. Они повернулись спинами к кортежу, в котором она проезжала. Врачи требовали выплатить им финансовые компенсации и повысить зарплаты за последние месяцы тяжелого труда.
- В Египте усилят карантин из-за коронавируса. Новые ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр. Власть также закроет все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи. В период праздника не будет работать ни один общественный транспорт.
- В одной из самых популярных туристических стран Европы – Франции – задумываются над восстановлением этого сектора экономики. Государственный секретарь Франции по туризму Жан-Батист Лемуан призвал уже до конца июня открыть большинство достопримечательностей для туристов.