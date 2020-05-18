Новости о коронавирусе 18 мая: открытие пляжей и массовое ИФА-тестирование

Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 18 мая. Вскоре в Украине могут открыть пляжный сезон: ученые подтверждают уничтожение коронавируса в морской соли и под действием ультрафиолета. Киев откроет спортивные залы и промышленные рынки с 22 мая. Во Франции хотят восстановить туристический сезон.

Новости о коронавирусе в Украины 18 мая

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтвердили 18 616 случаев COVID-19. За сутки количество выявленных случаев составляет 325. От осложнений, вызванных коронавирусом, в Украине умерли 535 человек. 21 пациент умер за последние сутки. 5 275 пациентам уже удалось выздороветь, 160 из них – за сутки.

Актуально Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

Главное о распространении коронавируса

Среди регионов худшая ситуация в Черновицкой области – там уже 2 713 случаев. Плохая ситуация и в столице – там уже 2 321 случай.

В Вооруженных силах подтвердили уже более 100 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки подтвердили 4 новых инфицирования, пока болеют 40 человек. Двое военных в результате коронавируса умерли, а 78 уже выздоровели.

подтвердили уже более 100 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки подтвердили 4 новых инфицирования, пока болеют 40 человек. Двое военных в результате коронавируса умерли, а 78 уже выздоровели. Коронавирус беспощадно "косит" медиков. За последние сутки инфекцию обнаружили еще в 81 медика . Всего в Украине уже 3 650 работников медицинской сферы заболели COVID-19. В то же время с начала эпидемии коронавируса смогли побороть болезнь 1 355 медработников.

. Всего в Украине уже 3 650 работников медицинской сферы заболели COVID-19. В то же время с начала эпидемии коронавируса смогли побороть болезнь 1 355 медработников. В 11 странах мира сейчас лечится от коронавируса 141 украинец. За рубежом умерли 8 наших граждан, половина из них – в Италии.

Распространение коронавируса в Украине по областям:

Винницкая область – 733 (386 выздоровели);

Волынская область – 625 (150 выздоровели);

Днепропетровская область – 843 (95 выздоровели);

Донецкая область – 131 (42 выздоровели);

Житомирская область – 564 (149 выздоровели);

Закарпатская область – 901 (189 выздоровели);

Запорожская область – 382 (185 выздоровели);

Ивано-Франковская область – 1221 (513 выздоровели);

г. Киев – 2321 (224 выздоровели);

Киевская область – 1224 (212 выздоровели);

Кировоградская область – 445 (319 выздоровели);

Луганская область – 42 (22 выздоровели);

Львовская область – 1066 (206 выздоровели);

Николаевская область – 262 (82 выздоровели);

Одесская область – 764 (60 выздоровели);

Полтавская область – 264 (189 выздоровели);

Ровненская область – 1167 (353 выздоровели);

Сумская область – 163 (89 выздоровели);

Тернопольская область – 1081 (599 выздоровели);

Харьковская область – 789 (147 выздоровели);

Херсонская область – 168 (126 выздоровели);

Хмельницкая область – 267 (67 выздоровели);

Черкасская область – 372 (207 выздоровели);

Черновицкая область – 2713 (634 выздоровели);

Черниговская область -108 (31 выздоровел).

Главные новости о коронавирусе в Украине

Открытие пляжного сезона

Минздрав разрешит пляжам работать в этом сезоне. Об этом сказал заместитель главы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко. Министерство здравоохранения провело консультации с институтом эпидемиологии инфекционных болезней. Исследователи подтвердили, что морская соль совместно с ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни. Однако посещать пляжи нужно будет с соблюдением санитарных норм: в маске и с дистанцией.

Ослабление карантина в Киеве

После 22 мая в Киеве начнется следующий этап ослабления карантина. В частности, заработают спортивные учреждения, рынки, магазины и наземный транспорт.

Что откроется в Киеве с 22 мая

промышленные рынки;

крупные магазины площадью до 1000 квадратных метров;

спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов;

наземный транспорт (в обычном режиме).

Восстановление метро

Кроме подготовки к полноценной работе наземного транспорта, Киев готовится и к открытию метро уже с 25 мая.

Когда разрешат концерты

В последнюю очередь. Все массовые мероприятия будут оставлять под запретом до последнего. На проведение фестивалей, концертов, массовых митингов и тому подобного не стоит ждать до стабилизации ситуации. К тому же смягчение карантина будет происходить в тех областях, которые будут отвечать эпидемиологическим показателям.

Тестирование на антитела к коронавирусу

С 18 мая в Украине начнут проводить ИФА-тесты людям, которые переболели коронавирусом. Плазму их крови используют для разработки нового препарата против COVID-19. Поиски добровольцев проходят нелегко, ведь количество потенциальных доноров очень ограничено: сейчас их в Украине всего чуть больше 5 тысяч.

Протесты медиков

Работники Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф вышли на протест в Харькове. Они требовали 300% надбавки и качественных костюмов индивидуальной защиты. Однако, протестовали медики не полным составом. Вышли только те, у кого был выходной, другие – выезжали на вызовы и полноценно выполняли работу.

Проверка киевских интернатов

После вспышки коронавируса в Дарницком интернате для девочек в Киеве, провели проверку всех учебных заведений этого типа. Всего таких заведений в столице восемь.

Новости о коронавирусе в мире за 18 мая

Главное о коронавирусе в мире

Топ-5 стран по количеству инфицированных:

США – 1 486 742;

Россия – 290 678;

Великобритания – 244 995;

Бразилия – 241 080;

спания – 230 698.

В Брюсселе, столице Бельгии, врачи и другие медработники устроили акцию протеста против главы правительства Софи Вильмес. Они повернулись спинами к кортежу, в котором она проезжала. Врачи требовали выплатить им финансовые компенсации и повысить зарплаты за последние месяцы тяжелого труда.

В Египте усилят карантин из-за коронавируса. Новые ограничения будут действовать на период мусульманского праздника Аль ад-Фитр. Власть также закроет все торговые центры, магазины, рестораны, парки и пляжи. В период праздника не будет работать ни один общественный транспорт.