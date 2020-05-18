Новини про коронавірус 18 травня: відкриття пляжів і масове ІФА-тестування
Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 травня. Невдовзі в Україні можуть відкрити пляжний сезон: науковці підтверджують знищення коронавірусу у морській солі та під дією ультрафіолету. Від сьогодні почалося масове тестування на антитіла до коронавірусу. Київ відкриватиме спортивні зали і промислові ринки з 22 травня, а у Франції хочуть повністю поновити туристичний сезон.
Новини про коронавірус в Україні 18 травня
Статистика поширення коронавірусу в Україні
В Україні підтвердили 18 616 випадків COVID-19. За добу кількість виявлених випадків становить 325. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, в Україні померли 535 людей. 21 пацієнт помер за останню добу. 5 275 пацієнтам вже вдоалося одужали, 160 з них – за добу.
Актуально Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
Головне про поширення коронавірусу
- Серед регіонів найгірша ситуація у Чернівецькій області – там вже 2713 випадків. Погана ситуація і в столиці – там вже 2321 випадок.
- У Збройних силах підтвердили вже понад 100 випадків захворювання на COVID-19. За останню добу підтвердили 4 нових інфікування, наразі хворіють 40 людей. Двоє військових внаслідок коронавірусу померли, а 78 вже одужали.
- Коронавірус нещадно "косить" медиків. За останню добу інфекцію виявили ще у 81 медика. Загалом в Україні вже 3 650 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19. Водночас з початку епідемії коронавірусу змогли побороти хворобу 1 355 медпрацівників.
- В 11 країнах світу наразі лікується від коронавірусу 141 українець. За кордоном померли 8 наших громадян, половина з них – в Італії.
Поширення коронавірусу в Україні за областями:
- Вінницька область — 733 (386 одужали);
- Волинська область — 625 (150 одужали);
- Дніпропетровська область — 843 (95 одужали);
- Донецька область — 131 (42 одужали);
- Житомирська область — 564 (149 одужали);
- Закарпатська область — 901 (189 одужали);
- Запорізька область — 382 (185 одужали);
- Івано-Франківська область — 1221 (513 одужали);
- м. Київ — 2321 (224 одужали);
- Київська область — 1224 (212 одужали);
- Кіровоградська область — 445 (319 одужали);
- Луганська область — 42 (22 одужали);
- Львівська область — 1066 (206 одужали);
- Миколаївська область — 262 (82 одужали);
- Одеська область — 764 (60 одужали);
- Полтавська область — 264 (189 одужали);
- Рівненська область — 1167 (353 одужали);
- Сумська область — 163 (89 одужали);
- Тернопільська область — 1081 (599 одужали);
- Харківська область — 789 (147 одужали);
- Херсонська область — 168 (126 одужали);
- Хмельницька область — 267 (67 одужали);
- Черкаська область — 372 (207 одужали);
- Чернівецька область — 2713 (634 одужали);
- Чернігівська область —108 (31 одужав).
Головні новини про коронавірус в Україні
Відкриття пляжного сезону
МОЗ дозволить пляжам працювати у цьому сезоні. Про це сказав заступник очільника МОЗ та головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Міністерство охорони здоров'я провело консультації з інститутом епідеміології інфекційних хвороб. Дослідники підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби. Проте відвідувати пляжі потрібно буде з дотриманням протиепідемічних норм: у масці та із дистанцією.
Послаблення карантину у Києві
Після 22 травня в Києві розпочнеться наступний етап послаблення карантину. Зокрема, запрацюють спортивні заклади, ринки, магазини та наземний транспорт.
Що відкриється у Києві з 22 травня
- промислові ринки;
- великі магазини площею до 1 000 квадратних метрів;
- спортзали та фітнесцентри, окрім басейнів.
- наземний транспорт (у звичайному режимі).
Відновлення метро
Окрім підготовки до повноцінної роботи наземного транспорту, Київ готується і до відкриття метро вже з 25 травня. Окрім підготовки до повноцінної роботи наземного транспорту, Київ готується і до відкриття метро вже з 25 травня.
Коли дозволять конценрти
В останню чергу. Усі масові заходи залишатимуть під забороною до останнього. На проведення фестивалів, концертів, масових мітингів і тому подібного не варто чекати до стабілізації ситуації. До того ж пом’якшення карантину будуть відбуватися в тих областях, які будуть відповідати епідеміологічним показникам.
Тестування на антитіла до коронавірусу
Від 18 травня в Україні почнуть проводити ІФА-тести людям, які перехворіли на коронавірус. Плазму їхньої крові використають для розробки нового препарату проти COVID-19. Пошуки добровольців проходять нелегко, адже кількість потенційних донорів дуже обмежена: наразі їх в Україні всього трохи більше 5 тисяч.
Протести медиків
Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вийшли на протест в Харкові. Вони вимагали 300% надбавок та якісних костюмів індивідуального захисту. Однак, протестували медики не повним складом. Вийшли лише ті, у кого був вихідний, інші – виїжджали на виклики та повноцінно виконували роботу.
Перевірка київських інтернатів
Після спалаху коронавірусу в Дарницькому інтернаті для дівчаток у Києві, провели перевірку усіх навчальних закладів цього типу. Загалом таких закладів у столиці вісім.
Новини про коронавірус у світі за 18 травня
Головне про коронавірус у світі
Топ-5 країн за кількістю інфікованих:
- США – 1 486 742;
- Росія – 290 678;
- Велика Британія – 244 995;
- Бразилія – 241 080;
- Іспанія – 230 698.
- У Брюсселі, столиці Бельгії, лікарі та інші медпрацівники влаштували акцію протесту проти глави уряду Софі Вільмес. Вони повернулись спинами до кортежу, в якому вона проїжджала. Лікарі вимагали виплатити їм фінансові компенсації та підвищити зарплати за останні місяці важкої праці.
- У Єгипті посилять карантин через коронавірус. Нові обмеження діятимуть на період мусульманського свята Аль ад-Фітр. Влада також закриє усі торгові центри, магазини, ресторани, парки та пляжі. У період свята не працюватиме жоден громадський транспорт.
- В одній з найпопулярніших туристичних країн Європі – Франції – задумуються над поновленням цього сектору економіки. Державний секретар Франції з туризму Жан-Батист Лемуан закликав вже до кінця червня відкрити більшість визначних пам'яток для туристів.