Новини про коронавірус 18 травня: відкриття пляжів і масове ІФА-тестування

Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 18 травня. Невдовзі в Україні можуть відкрити пляжний сезон: науковці підтверджують знищення коронавірусу у морській солі та під дією ультрафіолету. Від сьогодні почалося масове тестування на антитіла до коронавірусу. Київ відкриватиме спортивні зали і промислові ринки з 22 травня, а у Франції хочуть повністю поновити туристичний сезон.

Новини про коронавірус в Україні 18 травня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтвердили 18 616 випадків COVID-19. За добу кількість виявлених випадків становить 325. Від ускладнень, спричинених коронавірусом, в Україні померли 535 людей. 21 пацієнт помер за останню добу. 5 275 пацієнтам вже вдоалося одужали, 160 з них – за добу.

Актуально Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

Головне про поширення коронавірусу

Серед регіонів найгірша ситуація у Чернівецькій області – там вже 2713 випадків. Погана ситуація і в столиці – там вже 2321 випадок.

У Збройних силах підтвердили вже понад 100 випадків захворювання на COVID-19. За останню добу підтвердили 4 нових інфікування, наразі хворіють 40 людей. Двоє військових внаслідок коронавірусу померли, а 78 вже одужали.

підтвердили вже понад 100 випадків захворювання на COVID-19. За останню добу підтвердили 4 нових інфікування, наразі хворіють 40 людей. Двоє військових внаслідок коронавірусу померли, а 78 вже одужали. Коронавірус нещадно "косить" медиків. За останню добу інфекцію виявили ще у 81 медика . Загалом в Україні вже 3 650 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19. Водночас з початку епідемії коронавірусу змогли побороти хворобу 1 355 медпрацівників.

. Загалом в Україні вже 3 650 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19. Водночас з початку епідемії коронавірусу змогли побороти хворобу 1 355 медпрацівників. В 11 країнах світу наразі лікується від коронавірусу 141 українець . За кордоном померли 8 наших громадян, половина з них – в Італії.

Поширення коронавірусу в Україні за областями:

Вінницька область — 733 (386 одужали);

Волинська область — 625 (150 одужали);

Дніпропетровська область — 843 (95 одужали);

Донецька область — 131 (42 одужали);

Житомирська область — 564 (149 одужали);

Закарпатська область — 901 (189 одужали);

Запорізька область — 382 (185 одужали);

Івано-Франківська область — 1221 (513 одужали);

м. Київ — 2321 (224 одужали);

Київська область — 1224 (212 одужали);

Кіровоградська область — 445 (319 одужали);

Луганська область — 42 (22 одужали);

Львівська область — 1066 (206 одужали);

Миколаївська область — 262 (82 одужали);

Одеська область — 764 (60 одужали);

Полтавська область — 264 (189 одужали);

Рівненська область — 1167 (353 одужали);

Сумська область — 163 (89 одужали);

Тернопільська область — 1081 (599 одужали);

Харківська область — 789 (147 одужали);

Херсонська область — 168 (126 одужали);

Хмельницька область — 267 (67 одужали);

Черкаська область — 372 (207 одужали);

Чернівецька область — 2713 (634 одужали);

Чернігівська область —108 (31 одужав).

Головні новини про коронавірус в Україні

Відкриття пляжного сезону

МОЗ дозволить пляжам працювати у цьому сезоні. Про це сказав заступник очільника МОЗ та головний санітарний лікар Віктор Ляшко. Міністерство охорони здоров'я провело консультації з інститутом епідеміології інфекційних хвороб. Дослідники підтвердили, що морська сіль спільно з ультрафіолетовим випромінюванням знищує збудника коронавірусної хвороби. Проте відвідувати пляжі потрібно буде з дотриманням протиепідемічних норм: у масці та із дистанцією.

Послаблення карантину у Києві

Після 22 травня в Києві розпочнеться наступний етап послаблення карантину. Зокрема, запрацюють спортивні заклади, ринки, магазини та наземний транспорт.

Що відкриється у Києві з 22 травня

промислові ринки;

великі магазини площею до 1 000 квадратних метрів;

спортзали та фітнесцентри, окрім басейнів.

наземний транспорт (у звичайному режимі).

Відновлення метро

Окрім підготовки до повноцінної роботи наземного транспорту, Київ готується і до відкриття метро вже з 25 травня. Окрім підготовки до повноцінної роботи наземного транспорту, Київ готується і до відкриття метро вже з 25 травня.

Коли дозволять конценрти

В останню чергу. Усі масові заходи залишатимуть під забороною до останнього. На проведення фестивалів, концертів, масових мітингів і тому подібного не варто чекати до стабілізації ситуації. До того ж пом’якшення карантину будуть відбуватися в тих областях, які будуть відповідати епідеміологічним показникам.

Тестування на антитіла до коронавірусу

Від 18 травня в Україні почнуть проводити ІФА-тести людям, які перехворіли на коронавірус. Плазму їхньої крові використають для розробки нового препарату проти COVID-19. Пошуки добровольців проходять нелегко, адже кількість потенційних донорів дуже обмежена: наразі їх в Україні всього трохи більше 5 тисяч.

Протести медиків

Працівники Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вийшли на протест в Харкові. Вони вимагали 300% надбавок та якісних костюмів індивідуального захисту. Однак, протестували медики не повним складом. Вийшли лише ті, у кого був вихідний, інші – виїжджали на виклики та повноцінно виконували роботу.

Перевірка київських інтернатів

Після спалаху коронавірусу в Дарницькому інтернаті для дівчаток у Києві, провели перевірку усіх навчальних закладів цього типу. Загалом таких закладів у столиці вісім.

Новини про коронавірус у світі за 18 травня

Головне про коронавірус у світі

Топ-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 1 486 742;

Росія – 290 678;

Велика Британія – 244 995;

Бразилія – 241 080;

Іспанія – 230 698.

У Брюсселі, столиці Бельгії, лікарі та інші медпрацівники влаштували акцію протесту проти глави уряду Софі Вільмес. Вони повернулись спинами до кортежу, в якому вона проїжджала. Лікарі вимагали виплатити їм фінансові компенсації та підвищити зарплати за останні місяці важкої праці.

У Єгипті посилять карантин через коронавірус. Нові обмеження діятимуть на період мусульманського свята Аль ад-Фітр. Влада також закриє усі торгові центри, магазини, ресторани, парки та пляжі. У період свята не працюватиме жоден громадський транспорт.