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Як працюватимуть дитсадки, готелі і транспорт після 22 травня: рекомендації МОЗ

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У МОЗ розповіли, як працюватимуть дитсадки, готелі та громадський транспорт після 22 травня
У МОЗ розповіли, як працюватимуть дитсадки, готелі та громадський транспорт після 22 травня / Колаж 24 каналу

З 22 травня в Україні знову послаблять карантин. Міністерство охорони здоров’я опублікувало проєкт рекомендацій щодо роботи дитячих садків, готелів, громадського транспорту, а також проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

На сайті МОЗ опублікували попередній проєкт рекомендацій щодо послаблення карантину з 22 травня.

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Рекомендації під час проведення ЗНО

  • школярів на тестування допускатимуть лише після вимірювання температури, опитування щодо стану їхнього здоровʼя, а також за умови одягненої маски;
  • учні повинні сидіти з дотриманням 1,5-метрової дистанції, але так, щоб поруч, спереду та ззаду учасника місця не були зайняті;
  • за годину до тестування та після нього повинні провести прибирання з дезінфекцією приміщень, крім того, провітрити приміщення протягом 30 хвилин;
  • під час тестування вхідні двері мають бути відчиненими;
  • у місцях проведення ЗНО повинні чергувати медики.

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Рекомендації для роботи дитячих садків

  • перед початком зміни усім працівникам слід проводити температурний скринінг;
  • таку ж перевірку мають проводити для дітей при вході, а згодом кожні 4 години. Показники слід заносити у відповідний журнал;
  • ранкове приймання дитини до садку працівник проводить за межами будівлі – на території закладу;
  • дезінфекцію поверхонь потрібно проводити не рідше, ніж кожні дві години, а також одразу після закінчення занять;
  • тимчасово відсторонити від роботи людей з групи ризику – працівників, які досягли 60-річного віку, а також тих, хто має хронічні захворювання.

На період карантину також у дитсадках забороняється:

  • використовувати багаторазові тканинні рушники;
  • м’які іграшки;
  • килими з довгим ворсом;
  • перебувати у вуличному взутті всередині приміщення;
  • проводити масові заходи за участі дітей з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів.

Рекомендації для роботи готелів

  • обмежити перебування відвідувачів у вестибюлі закладу до не більше, ніж однієї людини на 10 квадратних метрів;
  • допуск відвідувачів та перебування у готелі (поза номером) можливе лише за використання людиною респіратора aбo маски;
  • наразі заборонено користуватися конференц-залами, фітнес- та спа-центрами;
  • харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням aбo в ресторанах готелів, однак тільки на літніх майданчиках. Обов’язковим залишається дотримання дистанції у  щонайменше 1,5 метра між столами й розміщення максимально чотирьох клієнтів за одним столом (без врахування дітей віком до 14 років);
  • тимчасове відсторонення від роботи людей з групи ризику.

До теми Коли в Україні запрацює громадський транспорт і які умови користування

Рекомендації щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом

  • автоперевізники повинні визначити людину, відповідальну за температурний скринінг працівникам перед початком зміни;
  • водії, кондуктори впродовж усього рейсу повинні бути в респіраторах або масках;
  • перевозити пасажирів без респіратора чи маски заборонено;
  • пасажири можуть сидіти у межах кількості місць для сидіння;
  • у випадку міжобласного пасажирського перевезення до області, в якій не діють послаблення карантину, таке перевезення дозволяється в межах 50% місць для сидіння. Умова – розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду;
  • перед кожним рейсом у транспорті потрібно проводити вологе прибирання, зокрема, необхідно обробляти місця контакту рук (поручні, сидіння);
  • за можливості біля вхідних дверей слід розмістити антисептики.

Зверніть увагу! Напередодні у МОЗ заявили, що на другому етапі виходу з карантину 22 травня запустять громадський транспорт, відкриють готелі та дитячі садки, а також дозволять провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу
Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Готелі Новини України Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Транспорт ЗНО Освіта Діти і неповнолітні Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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