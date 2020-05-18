Як працюватимуть дитсадки, готелі і транспорт після 22 травня: рекомендації МОЗ

З 22 травня в Україні знову послаблять карантин. Міністерство охорони здоров’я опублікувало проєкт рекомендацій щодо роботи дитячих садків, готелів, громадського транспорту, а також проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

На сайті МОЗ опублікували попередній проєкт рекомендацій щодо послаблення карантину з 22 травня.

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Рекомендації під час проведення ЗНО

школярів на тестування допускатимуть лише після вимірювання температури, опитування щодо стану їхнього здоровʼя, а також за умови одягненої маски;

учні повинні сидіти з дотриманням 1,5-метрової дистанції, але так, щоб поруч, спереду та ззаду учасника місця не були зайняті;

за годину до тестування та після нього повинні провести прибирання з дезінфекцією приміщень, крім того, провітрити приміщення протягом 30 хвилин;

під час тестування вхідні двері мають бути відчиненими;

у місцях проведення ЗНО повинні чергувати медики.

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Рекомендації для роботи дитячих садків

перед початком зміни усім працівникам слід проводити температурний скринінг;

таку ж перевірку мають проводити для дітей при вході, а згодом кожні 4 години. Показники слід заносити у відповідний журнал;

ранкове приймання дитини до садку працівник проводить за межами будівлі – на території закладу;

дезінфекцію поверхонь потрібно проводити не рідше, ніж кожні дві години, а також одразу після закінчення занять;

тимчасово відсторонити від роботи людей з групи ризику – працівників, які досягли 60-річного віку, а також тих, хто має хронічні захворювання.

На період карантину також у дитсадках забороняється:

використовувати багаторазові тканинні рушники;

м’які іграшки;

килими з довгим ворсом;

перебувати у вуличному взутті всередині приміщення;

проводити масові заходи за участі дітей з більш ніж однієї групи та за присутності глядачів.

Рекомендації для роботи готелів

обмежити перебування відвідувачів у вестибюлі закладу до не більше, ніж однієї людини на 10 квадратних метрів;

допуск відвідувачів та перебування у готелі (поза номером) можливе лише за використання людиною респіратора aбo маски;

наразі заборонено користуватися конференц-залами, фітнес- та спа-центрами;

харчування в готелях може бути організоване шляхом доставки їжі в номери за попереднім замовленням aбo в ресторанах готелів, однак тільки на літніх майданчиках. Обов’язковим залишається дотримання дистанції у щонайменше 1,5 метра між столами й розміщення максимально чотирьох клієнтів за одним столом (без врахування дітей віком до 14 років);

тимчасове відсторонення від роботи людей з групи ризику.

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Рекомендації щодо перевезення пасажирів автомобільним транспортом

автоперевізники повинні визначити людину, відповідальну за температурний скринінг працівникам перед початком зміни;

водії, кондуктори впродовж усього рейсу повинні бути в респіраторах або масках;

перевозити пасажирів без респіратора чи маски заборонено;

пасажири можуть сидіти у межах кількості місць для сидіння;

у випадку міжобласного пасажирського перевезення до області, в якій не діють послаблення карантину, таке перевезення дозволяється в межах 50% місць для сидіння. Умова – розсаджування пасажирів з вільним місцем поруч, спереду та позаду;

перед кожним рейсом у транспорті потрібно проводити вологе прибирання, зокрема, необхідно обробляти місця контакту рук (поручні, сидіння);

за можливості біля вхідних дверей слід розмістити антисептики.

Зверніть увагу! Напередодні у МОЗ заявили, що на другому етапі виходу з карантину 22 травня запустять громадський транспорт, відкриють готелі та дитячі садки, а також дозволять провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).



Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналу