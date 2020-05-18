Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 КРЫМСКИЕ ТАТАРЫ

Как будут работать детсады, гостиницы и транспорт после 22 мая: рекомендации Минздрава

- Читати новину українською
В Минздраве рассказали, как будут работать детсады, гостиницы и общественный транспорт после 22 мая
В Минздраве рассказали, как будут работать детсады, гостиницы и общественный транспорт после 22 мая / Коллаж 24 канала

С 22 мая в Украине снова ослабят карантин. Министерство здравоохранения опубликовало проект рекомендаций по работе детских садов, гостиниц, общественного транспорта, а также проведения внешнего независимого оценивания.

На сайте Минздрав опубликовал предварительный проект рекомендаций по ослаблению карантина с 22 мая.

Читайте также Карантин ослабят 22 мая: откроют сады, гостиницы и проведут ВНО

Рекомендации во время проведения ВНО

  • допуск участников к зданию только после проведения термометрии, опрос о состоянии здоровья и при одетой маске;
  • участников тестирования нужно рассаживать с соблюдением 1,5-метровой дистанции, но таким образом, чтобы рядом, спереди и сзади участника места не были заняты;
  • за час до тестирования и после него проводить уборку с дезинфекцией помещений, также проветривать помещение в течение 30 минут;
  • при тестировании входные двери должны быть открытыми;
  • в местах проведения должны дежурить медики.

Дізнайтесь більше ЗНО-2020 перенесли: дати та нюанси

Рекомендации для работы детских садов

  • перед началом смены всем работникам следует проводить температурный скрининг;
  • такую ​​же проверку должны проводить для детей при входе, а затем каждые 4 часа. Показатели следует заносить в соответствующий журнал;
  • утренний прием ребенка в сад работник проводит за пределами здания – на территории заведения;
  • дезинфекцию поверхностей нужно проводить не реже, чем каждые 2 часа, а также сразу после окончания занятий;
  • временно отстранить от работы людей из группы риска – работников, которые достигли 60-летнего возраста, а также тех, кто имеет хронические заболевания.

На период карантина также в садах запрещается:

  • использовать многоразовые тканевые полотенца;
  • мягкие игрушки;
  • ковры с длинным ворсом;
  • находиться в уличной обуви внутри помещения;
  • проводить массовые мероприятия с участием детей из более чем одной группы и в присутствии зрителей.

Обратите внимание Как будут работать детсады после 22 мая: предварительные рекомендации от Минздрава

Рекомендации для работы отелей

  • ограничить пребывание посетителей в вестибюле учреждения до не более, чем одного человека на 10 квадратных метров;
  • допуск посетителей и пребывания в гостинице (вне номера) возможно только при использовании человеком респиратора или маски;
  • пока запрещено пользоваться конференц-залами, фитнес- и спа-центрами;
  • питание в гостиницах может быть организовано путем доставки еды в номера по предварительному заказу или в ресторанах отелей, однако только на летних площадках. Обязательным остается соблюдение дистанции в менее 1,5 метра между столами и размещение максимально четырех клиентов за столом (без учета детей до 14 лет);
  • временное отстранение от работы людей из группы риска.

К теме Когда в Украине заработает общественный транспорт и каковы условия пользования

Рекомендации по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте

  • автоперевозчики должны определить человека, ответственного за температурный скрининг работников перед началом смены;
  • водители, кондукторы в течение всего рейса должны быть в респираторах или масках;
  • перевозить пассажиров без респиратора или маски запрещено;
  • пассажиры могут сидеть в пределах количества мест для сидения;
  • в случае межобластных пассажирских перевозок в области, в которой не действуют ослабления карантина, такая перевозка разрешается в пределах 50% мест для сидения. Условие – рассадка пассажиров по свободным местам рядом, спереди и сзади;
  • перед каждым рейсом в транспорте нужно проводить влажную уборку, в частности, необходимо обрабатывать места контакта рук (поручни, сиденья);
  • по возможности у входной двери следует разместить антисептики.

Обратите внимание! Накануне в Минздраве заявили, что на втором этапе выхода из карантина 22 мая запустят общественный транспорт, откроют гостиницы и детские сады, а также позволят провести внешнее независимое оценивание (ВНО).

Послаблення карантину з 22 травня / Інфографіка 24 каналуОслабление карантина с 22 мая / Инфографика 24 канала

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Министерство здравоохранения Украины Карантин в Украине 2020 Здоровье Гостиницы Транспорт ВНО Учеба Дети и несовершеннолетние
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Реальная смертность от коронавируса в России, или Проепидемичная политика
сегодня , 15:00 Реальная смертность от коронавируса в России, или Проепидемичная политика
Андрій Ілларіонов
Вечнозеленый президент, или Когда новое станет старым
сегодня , 12:10 Вечнозеленый президент, или Когда новое станет старым
Михайло Дубинянський
Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!
сегодня , 11:30 Тест-драйв Mazda CX-30: розступіться, я прийшла!