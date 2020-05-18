Как будут работать детсады, гостиницы и транспорт после 22 мая: рекомендации Минздрава

С 22 мая в Украине снова ослабят карантин. Министерство здравоохранения опубликовало проект рекомендаций по работе детских садов, гостиниц, общественного транспорта, а также проведения внешнего независимого оценивания.

На сайте Минздрав опубликовал предварительный проект рекомендаций по ослаблению карантина с 22 мая.

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Рекомендации во время проведения ВНО

допуск участников к зданию только после проведения термометрии , опрос о состоянии здоровья и при одетой маске;

, опрос о состоянии здоровья и при одетой маске; участников тестирования нужно рассаживать с соблюдением 1,5-метровой дистанции , но таким образом, чтобы рядом, спереди и сзади участника места не были заняты;

, но таким образом, чтобы рядом, спереди и сзади участника места не были заняты; за час до тестирования и после него проводить уборку с дезинфекцией помещений , также проветривать помещение в течение 30 минут;

, также проветривать помещение в течение 30 минут; при тестировании входные двери должны быть открытыми ;

; в местах проведения должны дежурить медики.

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Рекомендации для работы детских садов

перед началом смены всем работникам следует проводить температурный скрининг ;

; такую ​​же проверку должны проводить для детей при входе, а затем каждые 4 часа. Показатели следует заносить в соответствующий журнал;

утренний прием ребенка в сад работник проводит за пределами здания – на территории заведения;

– на территории заведения; дезинфекцию поверхностей нужно проводить не реже, чем каждые 2 часа, а также сразу после окончания занятий;

нужно проводить не реже, чем каждые 2 часа, а также сразу после окончания занятий; временно отстранить от работы людей из группы риска – работников, которые достигли 60-летнего возраста, а также тех, кто имеет хронические заболевания.

На период карантина также в садах запрещается:

использовать многоразовые тканевые полотенца;

мягкие игрушки;

ковры с длинным ворсом;

находиться в уличной обуви внутри помещения;

проводить массовые мероприятия с участием детей из более чем одной группы и в присутствии зрителей.

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Рекомендации для работы отелей

ограничить пребывание посетителей в вестибюле учреждения до не более, чем одного человека на 10 квадратных метров;

учреждения до не более, чем одного человека на 10 квадратных метров; допуск посетителей и пребывания в гостинице (вне номера) возможно только при использовании человеком респиратора или маски ;

; пока запрещено пользоваться конференц-залами, фитнес- и спа-центрами ;

; питание в гостиницах может быть организовано путем доставки еды в номера по предварительному заказу или в ресторанах отелей, однако только на летних площадках. Обязательным остается соблюдение дистанции в менее 1,5 метра между столами и размещение максимально четырех клиентов за столом (без учета детей до 14 лет);

может быть организовано путем доставки еды в номера по предварительному заказу или в ресторанах отелей, однако только на летних площадках. Обязательным остается соблюдение дистанции в менее 1,5 метра между столами и размещение максимально четырех клиентов за столом (без учета детей до 14 лет); временное отстранение от работы людей из группы риска.

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Рекомендации по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте

автоперевозчики должны определить человека, ответственного за температурный скрининг работников перед началом смены;

работников перед началом смены; водители, кондукторы в течение всего рейса должны быть в респираторах или масках ;

; перевозить пассажиров без респиратора или маски запрещено;

пассажиры могут сидеть в пределах количества мест для сидения;

в пределах количества мест для сидения; в случае межобластных пассажирских перевозок в области, в которой не действуют ослабления карантина, такая перевозка разрешается в пределах 50% мест для сидения. Условие – рассадка пассажиров по свободным местам рядом, спереди и сзади;

в области, в которой не действуют ослабления карантина, такая перевозка разрешается в пределах 50% мест для сидения. Условие – рассадка пассажиров по свободным местам рядом, спереди и сзади; перед каждым рейсом в транспорте нужно проводить влажную уборку , в частности, необходимо обрабатывать места контакта рук (поручни, сиденья);

, в частности, необходимо обрабатывать места контакта рук (поручни, сиденья); по возможности у входной двери следует разместить антисептики.

Обратите внимание! Накануне в Минздраве заявили, что на втором этапе выхода из карантина 22 мая запустят общественный транспорт, откроют гостиницы и детские сады, а также позволят провести внешнее независимое оценивание (ВНО).

Ослабление карантина с 22 мая / Инфографика 24 канала