Как будут работать детсады, гостиницы и транспорт после 22 мая: рекомендации Минздрава
С 22 мая в Украине снова ослабят карантин. Министерство здравоохранения опубликовало проект рекомендаций по работе детских садов, гостиниц, общественного транспорта, а также проведения внешнего независимого оценивания.
На сайте Минздрав опубликовал предварительный проект рекомендаций по ослаблению карантина с 22 мая.
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Рекомендации во время проведения ВНО
- допуск участников к зданию только после проведения термометрии, опрос о состоянии здоровья и при одетой маске;
- участников тестирования нужно рассаживать с соблюдением 1,5-метровой дистанции, но таким образом, чтобы рядом, спереди и сзади участника места не были заняты;
- за час до тестирования и после него проводить уборку с дезинфекцией помещений, также проветривать помещение в течение 30 минут;
- при тестировании входные двери должны быть открытыми;
- в местах проведения должны дежурить медики.
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Рекомендации для работы детских садов
- перед началом смены всем работникам следует проводить температурный скрининг;
- такую же проверку должны проводить для детей при входе, а затем каждые 4 часа. Показатели следует заносить в соответствующий журнал;
- утренний прием ребенка в сад работник проводит за пределами здания – на территории заведения;
- дезинфекцию поверхностей нужно проводить не реже, чем каждые 2 часа, а также сразу после окончания занятий;
- временно отстранить от работы людей из группы риска – работников, которые достигли 60-летнего возраста, а также тех, кто имеет хронические заболевания.
На период карантина также в садах запрещается:
- использовать многоразовые тканевые полотенца;
- мягкие игрушки;
- ковры с длинным ворсом;
- находиться в уличной обуви внутри помещения;
- проводить массовые мероприятия с участием детей из более чем одной группы и в присутствии зрителей.
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Рекомендации для работы отелей
- ограничить пребывание посетителей в вестибюле учреждения до не более, чем одного человека на 10 квадратных метров;
- допуск посетителей и пребывания в гостинице (вне номера) возможно только при использовании человеком респиратора или маски;
- пока запрещено пользоваться конференц-залами, фитнес- и спа-центрами;
- питание в гостиницах может быть организовано путем доставки еды в номера по предварительному заказу или в ресторанах отелей, однако только на летних площадках. Обязательным остается соблюдение дистанции в менее 1,5 метра между столами и размещение максимально четырех клиентов за столом (без учета детей до 14 лет);
- временное отстранение от работы людей из группы риска.
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Рекомендации по перевозке пассажиров на автомобильном транспорте
- автоперевозчики должны определить человека, ответственного за температурный скрининг работников перед началом смены;
- водители, кондукторы в течение всего рейса должны быть в респираторах или масках;
- перевозить пассажиров без респиратора или маски запрещено;
- пассажиры могут сидеть в пределах количества мест для сидения;
- в случае межобластных пассажирских перевозок в области, в которой не действуют ослабления карантина, такая перевозка разрешается в пределах 50% мест для сидения. Условие – рассадка пассажиров по свободным местам рядом, спереди и сзади;
- перед каждым рейсом в транспорте нужно проводить влажную уборку, в частности, необходимо обрабатывать места контакта рук (поручни, сиденья);
- по возможности у входной двери следует разместить антисептики.
Обратите внимание! Накануне в Минздраве заявили, что на втором этапе выхода из карантина 22 мая запустят общественный транспорт, откроют гостиницы и детские сады, а также позволят провести внешнее независимое оценивание (ВНО).